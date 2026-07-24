Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUL 2026 - 12:03h.

El extremo español lo ha hecho con tan solo 19 años

El polémico tiempo de baja de Frenkie de Jong y cuándo volverá a jugar con el Barcelona: hay dos escenarios

Compartir







El Mundial 2026 no solo coronó a España como campeona del mundo también ha dejado una importante actualización en los valores de mercado de las principales estrellas del fútbol internacional en Transfermarkt. El gran beneficiado ha sido Lamine Yamal que ha alcanzado una cotización de récord. El extremo del FC Barcelona comparte ahora el primer puesto con Erling Haaland, ambos valorados en 220 millones de euros.

Los dos han superado el techo de 200 millones que hasta ahora compartían Kylian Mbappé y Vinicius Junior. El francés vuelve precisamente a esa cifra tras su buen campeonato con Francia, mientras que Vinicius conserva el valor máximo que alcanzó en 2024. Por detrás aparecen nombres como Lionel Messi, Neymar y Jude Bellingham, todos ellos con un pico de 180 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE El plan B del Barcelona se pone en marcha: Darwin Núñez ya prepara su salida del Al Hilal

El Mundial también ha impulsado a otros futbolistas. Michael Olise subió hasta los 170 millones tras su excelente torneo con Francia, mientras que Pedri mantiene un valor máximo de 150 millones alcanzado este mismo año. Entre las mayores revalorizaciones destacan Elliot Anderson, con un incremento de 35 millones, además de Jude Bellingham y Ayyoub Bouaddi, que aumentaron su cotización en 30 millones.

PUEDE INTERESARTE Jorge Mendes, el ayudante necesario de Real Madrid y FC Barcelona para aligerar sus plantillas

Lamine Yamal sigue haciendo historia: el jugador con más valor de mercado de la historia

El caso de Lamine Yamal vuelve a confirmar la enorme dimensión de una carrera que no deja de romper récords. Después de conquistar el Mundial con España, el atacante del Barcelona ha incrementado su valor en 20 millones hasta alcanzar los 220 millones de euros. El extremo azulgrana se convierte, junto a Haaland, en el futbolista más valioso de la historia del mercado y supera el récord que Mbappé estableció tras el Mundial de Rusia 2018. Con solo 19 años, Lamine lidera una clasificación reservada a algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos.