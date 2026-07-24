Pepe Jiménez Basilio García Sevilla, 24 JUL 2026 - 13:43h.

Fran García adelantó que Isco le "recomendó" firmar por el Betis

Preocupación con Isco, que tampoco jugará en Granada

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Cuando llega el mercado de fichajes, cualquier ayuda, cualquier mensaje o cualquier recomendación ayuda para completar operaciones tan solicitadas. La Champions es un plus, la ciudad de Sevilla es un añadido, pero no todos tienen a Isco Alarcón como ayudante de la dirección deportiva.

Porque si el pasado año fue Rodrigo Riquelme el que reconoció que habló con Isco Alarcón en la previa de su fichaje, este curso ha sido Fran García el que ha comentado que el malagueño le llamó y le "recomendó" venir al Betis.

"Isco me hizo la recomendación de venir aquí, de que era un club increíble, tanto la entidad como los compañeros y la gente que está en el día a día. Desde el primer momento te das cuenta de ello. Con Álvaro estuve hablando, me dio la bienvenida por mañana y a ver si dentro de poco van llegando los compañeros que faltan y estamos todos unidos", decía el exjugador del Real Madrid, que coincidió con el '22' en el Santiago Bernabéu.

Igualmente, el lateral zurdo comentó que "ya conocemos lo que es llegar a un club como el Betis. Desde que entras por la puerta vez lo grande que es el club, no hay ni una mala cara, todo el mundo predispuesto a ayudar y hacerte sentir cómodo. Para la gente que llega nueva, que te puedan ayudar y abrir la mano, tuve la oportunidad de ir directamente al stage de Alemania y fue una semana para conocer a la gente y muy contento".

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Diego Conde y Facundo Bernal, también presentados

Durante la mañana, al igual que Fran García, también fueron presentados Facundo Bernal y Diego Conde, recién llegados a la entidad verdiblanca.

El uruguayo, en su breve intervención, comentó que "soy un 5 posicional, que lo puedo hacer mixto también , puedo dar mucha dinámica al mediocentro y agresividad y juego limpio, con la salida desde el fondo. Aporto mucho en lo personal, el compañerismo y este grupo creo que lo ayudo mucho".

Por su parte, el meta, que llega cedido con opción a compra, dijo que "estoy inmensamente feliz de estar aquí, de ir viviendo poco a poco lo que es el beticismo. Te encuentras un vestuario muy sano que te abraza y te intenta involucrar, así es más sencilla la adaptación".