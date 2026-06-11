Fran Duarte 11 JUN 2026 - 10:26h.

Los amantes de las cábalas tienen motivos para ir viendo quién puede alzarse con el trofeo

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El Mundial es el torneo más prestigioso del fútbol. Cualquier profesional que se dedique a este deporte sueña solo con disputar, al menos una vez, esta importante cita. De los pocos que logran conseguir jugar uno en su carrera, la lista se reduce al mínimo si hablamos ya de los que lo han conseguido ganar. Por eso hay quien se agarra a las cábalas o tradiciones y hacen lo posible para conquistar el ansiado trofeo que solo se disputa cada cuatro años. Y hablando de cábalas, hay una tradición que siempre se ha cumplido: la selección que gana el Mundial siempre tiene a un entrenador nacido en ese mismo país.

Vicente del Bosque, Scaloni, Deschams… son algunos de los entrenadores que han conseguido llevar a su país a lo más alto. Pero en los últimos años también han surgido seleccionadores que no están entrenando al equipo de su país natal. Uno de los mejores ejemplos es Roberto Martínez, entrenador español que ha triunfado sobre todo como seleccionador. Primero con Bélgica con la que disputó dos Mundiales. Uno en 2018 en el que quedó tercero con su selección, quedándose a las puertas de la final que disputaron Francia y Croacia. Y otro en 2022 tras el que acabó destituido.

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Ahora le toca con la selección lusa, una de las grandes favoritas este año. Roberto Martínez tiene además de la presión de los favoritos, la responsabilidad de entrenar al país en el que puede ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo, lo que hace aún más especial el torneo. Y para ello tendrá que sobreponerse a esa ‘maldición’ que solo ha permitido alcanzar la gloria hasta ahora a las selecciones con entrenadores de la misma nacionalidad.

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Pero no es el único entrenador que juega contra la superstición. Otra de las grandes favoritas, Brasil, tiene a Carlo Ancelotti como seleccionador. Quizá el técnico con mejor palmarés de la historia puede volver a hacer campeona a la selección que más veces ha ganado el Mundial. Además, Carletto es otro de los entrenadores con más presión sobre sus hombros dirigiendo a un país que vive con ferviente pasión este torneo. También cuenta con el peso de dirigir a Neymar en el que puede ser su último Mundial. Necesitará que Vinicius, Endrick o Raphinha, además del resto de seleccionados, lo den todo si quieren ganar su sexta estrella.

Por otro lado, también está Thomas Tuchel. El entrenador alemán dirige su primer Mundial para Inglaterra y, precisamente, la selección de los ‘Three Lions’ solo ha conquistado una vez el mayor torneo internacional y con un inglés como entrenador (Sir Alf Ramsey). Tuchel tiene una ardua tarea por delante y ya ha comenzado con muchos detractores por los futbolistas que ha incluido en su lista, dejando fuera a jugadores como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

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Hay muchos más entrenadores así

Hay otros entrenadores con esta misma situación en este Mundial como Mauricio Pochettino (EEUU), Carlos Queiroz (Ghana), Dirk Nicolaas Advocaat (Curazao), Gustavo Alfaro (Paraguay), Marcelo Bielsa (Uruguay), Graham James Arnold (Irak), Darren Shaun Bazeley (Nueva Zelanda), Sebastián Andrés Beccacece (Ecuador), Hugo Broos (Sudáfrica), Fabio Cannavaro (Uzbekistán), Thomas Christiansen Tarín (Panamá), Sebastien Desabre (RD Congo), Georgios Donis (Arabia Saudita), Emerse Faé (Costa de Marfil), Rudi García (Bélgica), Julen Lopetegui (Catar), Néstor Lorenzo (Colombia), Jesse Marsch (Canadá), Sebastin Migné (Haití), Vincenzo Montella (Turquía), Graham Potter (Suecia), Jamal Sellami (Jordania).