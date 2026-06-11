Irán y EEUU intercambian ataques en el Golfo Pérsico a cinco días del debut en el Mundial

Celia Pérez 11 JUN 2026 - 08:53h.

La selección iraní debutará el 16 de junio contra Nueva Zelanda

Las condiciones de Irán para participar en el Mundial: "Deben tener en cuenta nuestras preocupaciones"

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A falta de cinco días para el debut de Irán contra Nueva Zelanda en el Mundial el próximo día 16 de junio sigue la tensión con Estados Unidos tras el último enfrentamiento en el Golfo Pérsico. Y es que la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que ha atacado bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, en respuesta a la ofensiva lanzada previamente por el Ejército de Estados Unidos.

En una serie de comunicados publicados en la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia iraní dijo que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait; y Sheikh Issa, en Baréin.

Las fuerzas iraníes indicaron además que atacaron con drones a la estación en Baréin de la Quinta Flota de los Estados Unidos. "En esta oleada de ataques con drones militares, las antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema (de misiles) Patriot de la Quinta Flota fueron el objetivo", recoge Fars.

Por su parte, el Ejército de Kuwait y el Ministerio de Interior de Baréin pidieron a su población, por separado, seguir las instrucciones de seguridad y tomar refugio. "Los sistemas de defensa aérea están interceptando objetivos aéreos hostiles", apuntó en X el Ejército kuwaití, mientras la Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait anunció el cierre temporal de su espacio aéreo a raíz de los ataques iraníes.

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Las tropas iraníes también informaron del lanzamiento de 12 misiles contra la base aérea de Al-Azraq, en Jordania, con el objetivo de destruir instalaciones del ejército estadounidense donde, según Irán, se encuentran estacionados aviones de guerra, recoge Fars. La ofensiva de Teherán llega después de que el ejército estadounidense lanzara este miércoles nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

Todo ello ocurre un día después de que Estados Unidos golpeara sistemas de vigilancia y defensa aérea de Irán. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos informaron este miércoles que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.