Javier Clemente avisa de los tres peligros que pueden condenar a España en el Mundial

Javi Rayo 10 JUN 2026 - 11:02h.

Javier Clemente coloca a España entre las favoritas pero lanza una advertencia

El once de España para el debut en el Mundial sin Lamine Yamal ni Nico Williams

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La Selección Española está a punto de arrancar su andadura en el Mundial y pocas voces más autorizadas que Javier Clemente para valorar qué podemos esperar del combinado dirigido por Luis de la Fuente. Aunque el exentrenador coloca a España entre las favoritas a ganar el torneo, avisa que existen tres peligros que pueden apear a la Roja antes de tiempo. Para Clemente, hay tres condicionantes que se deben tener muy en cuenta y que no dependen directamente ni de los jugadores, ni del seleccionador: las altas temperaturas, el gran número de selecciones que hay este año y los equipos muy defensivos.

Javier Clemente: "Meter gol no es nada fácil"

"Va a hacer mucho calor, aunque ahora en las pausas de hidratación les den agua. En el 94 nosotros jugábamos a 46 grados y no había ni agua ni paradas... Que duda cabe que el calor va a afectar a los jugadores", señala Javier Clemente. El exentrenador tiene claro también qué selecciones pueden dar guerra a España: "Las de siempre. Brasil, Argentina y cinco o seis de Europa, depende mucho de quien te toque en los cruces. Te llega un equipo que está todo el rato defendiendo, te tira un córner, te mete y para casa. El fútbol es incierto y cuando empieza la fase eliminatoria todo se complica. Meter gol no es nada fácil, una cosa es llegar y otra cosa es meter gol y España llega y tiene gol pero no va a ser fácil".

Aunque dice haber pasado página, Javier Clemente recuerda todavía el Mundial de Estados Unidos de 1994: "Hubo muchas coincidencias. Fue una chapuza arbitral y luego le premian arbitrando la final del Mundial. Si te pillan en la calle, con un arma al lado de un asesinato ¿Eres inocente? Es un poco raro. En los Mundiales también existen esos factores".