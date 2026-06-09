Luis de la Fuente explica el por qué de la titularidad de Unai Simón y sentencia

Javi Rayo 09 JUN 2026 - 06:55h.

Luis de la Fuente valoró la victoria de España ante Perú (1-3)

Ponen la versión larga del himno de España y los jugadores no se aguantan la risa

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Luis de la Fuente ha pasado por la sala de prensa del estadio de Puebla para valorar el partido de sus jugadores en la victoria de España ante Perú (1-3) en lo que ha significado la última probatura antes del arranque del Mundial. El seleccionador nacional acabó con el debate en la portería alineando a Unai Simón y quiso explicar su decisión ante los medios.

La decisión en portería

"La decisión estaba clara de antes. Tengo claro el portero que va a jugar si no pasa nada. Se merecían los tres poder jugar en estos partidos"

Un centro del campo de ensueño

"Creo que en esa posición tenemos a los seis mejores jugadores del mundo"

La humildad por bandera

"Tenemos confianza en el modelo que seguimos, pero somos lo suficientemente humildes para saber que hay muchas selecciones que son tan potentes como nosotros"

Contento con el nivel del equipo

"Acabamos muy satisfechos, sin lesiones y con fases de juego muy buenas. Los jugadores han llegado en buen estado y con buen nivel. Nos queda todavía una semana de preparación, pero estoy muy contento por la actuación del equipo"

Rodrigo y Mikel Merino, cerca de su mejor versión

"Rodrigo está en un etapa fantástica. Podía haber jugado más. Mikel va bien y necesita poco para demostrarlo. Van a llegar todos en un gran estado. Puede estar la gente tranquila"