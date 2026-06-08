Luis de la Fuente defiende a Gavi tras el susto con Rodri y lanza un mensaje

Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 10:26h.

Mati Prats da la cara por Gavi ante la polémica con España en el Mundial: "Hay que quererle"

Analiza el estado físico de la plantilla al completo

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Luis de la Fuente compareció ante los medios en México antes de la disputa del último amistoso de preparación para el Mundial frente a Perú. El seleccionador español pasó revista al estado físico de la plantilla e hizo hincapié en la entrada de Gavi sobre Rodri durante un entrenamiento, una falta que asustó al cuerpo técnico pero que por suerte quedó en nada. Tras ello, el míster salió en defensa del jugador del Barcelona y aprovechó para mandar un mensaje a su favor.

"Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con ímpetu todos. Es una acción y punto, nadie tiene que pedir perdón ni hay que reprochar nada. Está todo en perfecto estado de revista. Es un jugador que le conocemos, tiene esa energía y ese ímpetu, pero es una de sus virtudes. Tendrá que ir dosificando y controlando esa energía. Pero yo no quiero que cambien a Gavi, lo prefiero y quiero a este Gavi para mi equipo sin ninguna duda", aseguró.

Los tocados de cara al Mundial

Luis de la Fuente afirmó que Lamine Yamal y Nico Williams estarán "disponibles" para jugar en el primer partido de su equipo en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, aunque consideró "complicado" que vayan a estar en el once inicial. "Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", indicó Luis de la Fuente.

"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia. Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15", agregó sobre los tres jugadores que se quedaron en el campamento base de Chattanooga y no viajaron a México.

No obstante, mostró sus dudas sobre la posibilidad de que Yamal y Williams, dos de las principales estrellas de la selección española, estén para el inicio del partido. "Eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar, creo que van a estar los tres. Los minutos no los sabemos", subrayó.