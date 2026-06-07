Lamine Yamal y Nico Williams, cara y cruz para el España-Cabo Verde con respuesta del Barça

Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 13:44h.

Lamine Yamal tiene más opciones de tener minutos ante Cabo Verde

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El Mundial 2026 arranca para España el próximo lunes 15 de junio con el partido ante Cabo Verde en Atlanta y los hombres de Luis de la Fuente ya se ejercitan en Chattanooga con tres jugadores aún entre algodones. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán presentes en el amistoso ante Perú en la madrugada del lunes al martes y, de entre los dos primeros, es el atacante del Barça el que más posibilidades tiene de estar ante el debut mundialista.

La Selección Española se ejercitó este sábado en una sesión abierta al público que provocó el delirio de los aficionados desplazados a la que será la sede de la Roja durante la competición. Un entrenamiento que han realizado por fases los dos extremos en teoría titulares del combinado nacional, que siguen en su reincorporación progresiva tras las lesiones que les han dejado fuera del tramo final de LALIGA EA Sports.

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En el caso de Lamine Yamal, no juega desde que cayó lesionado del bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta el pasado 22 de abril al marcar un penalti aunque se espera que pueda estar al menos disponible para el España-Cabo Verde. Tal y como informa As, el de Rocafonda habría recibido también luz verde por parte de los servicios médicos del Barcelona dentro del tiempo que estimaron de recuperación cuando cayó.

Eso sí, se espera que su entrada en la Selección Española sea gradual y podría ser incluso suplente en los dos primeros encuentros ante Cabo Verde y Arabia Saudí, los dos rivales de menor nivel del grupo, para estar al 100% ante Uruguay y las hipotéticas eliminatorias. Gran parte de las opciones de que la Roja sume su segunda estrella pasan por el extremo diestro al máximo nivel y por ello no van a correr ningún riesgo en la RFEF.

Nico Williams tiene más complicado llegar al España-Cabo Verde

El que tiene más complicado llegar aún a ese debut es Nico Williams, que también ha participado sólo en algunas fases de menor intensidad del entrenamiento de cara a su puesta a punto. El jugador del Athletic también se perdió el tramo final de LALIGA EA Sports después de una temporada en la que una pubalgia le ha impedido estar en un estado de forma óptimo.

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Una vez asegurada prácticamente la salvación rojiblanca, el atacante frenó y ahora, desde los servicios médicos de la Selección Española, aguardarán hasta que pueda jugar libre de molestias. Su regreso puede aplazarse al choque frente a Arabia Saudí del domingo 22 evitando así una recaída por forzarle demasiado en un envite ante Cabo Verde en el que España no debería tener tantos problemas en conseguir la victoria como en otros encuentros.

Tanto Lamine Yamal como Nico Williams serán baja para el amistoso ante Perú, el último antes de los choques oficiales, en el que tampoco estará presente aún Víctor Muñoz, también tocado. Sí podrían tener minutos los siete internacionales que no tuvieron minutos frente a Irak en Riazor: David Raya, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Martin Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal.