Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 21:13h.

El extremo asegura que está “quemando etapas” en su recuperación

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Nico Williams ya mira al Mundial 2026 con una mezcla de prudencia y optimismo. Después de semanas marcadas por la lesión muscular sufrida con el Athletic Club, el internacional español aseguró que está “quemando etapas” en su recuperación y que su objetivo es llegar cuanto antes con la selección.

El extremo reconoció que todavía no sabe si podrá estar disponible desde el debut, aunque dejó claro que trabajará para acortar plazos: “Supongo que igual al primer partido no podré llegar, pero con ganas y a trabajar”.

La lesión que encendió las alarmas en España

El futbolista sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda durante el partido ante el Valencia, una dolencia que le dejó fuera del tramo final de LaLiga y que hizo saltar todas las alarmas en la selección española.

Aun así, Luis de la Fuente decidió incluirlo en la lista definitiva para el Mundial, confiando en su evolución física y en su importancia dentro del equipo nacional.

Nico Williams no quiere forzar, pero tampoco perderse el Mundial

El jugador explicó que la evolución será clave y que todo dependerá de cómo responda en los próximos días bajo la supervisión de los médicos de la selección: “Esto se valora día a día, semana a semana. Intentaré estar lo mejor posible y, si se puede para el primer partido, pues para el primero”.

El atacante tampoco escondió su ilusión por volver a ponerse a las órdenes de Luis de la Fuente, un técnico con el que mantiene una relación muy especial.

El mensaje de Nico a Luis de la Fuente

El extremo tuvo palabras de agradecimiento hacia el seleccionador español, destacando la confianza que siempre le ha transmitido desde su llegada a la absoluta: “El míster siempre ha estado ahí para mí, me ha dado mucha confianza y le agradezco muchísimo lo que ha hecho”.

Además, Nico dejó una frase que refleja el nivel de competencia que espera dentro de la selección pese a su peso en el equipo: “Ni mucho menos soy titular indiscutible. Tengo muchas ganas de demostrar lo que soy capaz”.

La presencia de Nico Williams es considerada fundamental para el esquema ofensivo de España. Su velocidad, desequilibrio y conexión con jugadores como Lamine Yamal convierten al extremo en una de las grandes armas de la selección de cara al Mundial.

Mientras tanto, en Las Rozas reina la cautela. La prioridad es que el jugador llegue al torneo en plenitud física, aunque eso implique dosificarlo en los primeros compromisos.