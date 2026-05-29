Alberto Bravo 29 MAY 2026 - 12:37h.

El central apunta a jugar el Mundial de Estado Unidos, México y Canadá tras más de dos meses lesionado

Werner, médico de la selección sueca: "Starfelt ha mejorado, ha respondido bien a la rehabilitación"

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VigoCarl Starfelt ha hablado por primera vez en muchos meses. Lo ha hecho en la concentración de la selección sueca, a la que se incorporó esta semana. Lo ha hecho aún sin el alta médica debido a los problemas de espalda que le causa una hernia discal. La evolución de su lesión ha sido positiva en las últimas semanas. El propio jugador, que se perdió los últimos doce partidos con el Celta, ha confirmado esa mejoría. Todo apunta a que jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Suecia.

"Me siento bien. He progresado mucho en las últimas semanas. Me siento bien. Todavía no estoy entrenando a pleno rendimiento, pero espero intensificar el entrenamiento y volver pronto", dijo Carl Starfelt al ser cuestionado por si tiene opciones de jugar ya el primer partido del Mundial ante Túnez.

El sueco confirma que hubo muchas dudas con si llegaría a tiempo para disputar con Suecia la cita mundialista. "Esa idea surgió varias veces, pero ahora solo estoy concentrado en recuperarme lo antes posible. Voy día a día", explicó Carl Starfelt este viernes durante la concentración su selección.

También confirmó que evaluó operarse pero que finalmente ha descartado esa posibilidad al notar una clara mejoría en el proceso de rehabilitación. Su optimismo le lleva a pensar que podrá jugar incluso alguno de los partidos de preparación previos al Mundial: "Veremos cómo me siento y lo tomaremos día a día. Pero tengo la esperanza de poder jugar algunos partidos amistosos".

Celta y jugador han ido de la mano en estos meses. En el club saben que el futbolista ha tratado de jugar en el tramo final de temporada infiltrándose en varias ocasiones. También entienden que la oportunidad de jugar un Mundial es única de ahí que se apostase por ese tratamiento conservador. El futbolista se marchó de vacaciones, antes de concentrarse con Suecia, con la promesa de que iba a hacer lo mejor para su carrera. Iba a evitar riesgos innecesarios que pudiesen lastrarle en el futuro.

Su futuro, al encontrarse en su último año de contrato, es incierto. El Celta, a pesar del peso que tiene el central en el equipo, negoció su traspaso con el Como 1907 el pasado verano. No se descarta su venta si aparece una buena oferta. Tampoco la renovación de su contrato, ya existieron conversaciones informales con sus representantes. El propio jugador lo desveló pero también apuntó a que estudiará las distintas propuestas que tenga encima de su mesa.