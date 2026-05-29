Alberto Bravo 29 MAY 2026 - 11:44h.

Los galenos suecos trabajan para que esté disponible para la primera cita mundialista ante Túnez

Potter justifica la polémica citación de Starfelt para el Mundial: "Tenemos un plan"

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VigoCarl Starfelt se ha concentrado con la selección sueca de cara a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Lo ha hecho sin recibir el alta médica. El defensa lleva lesionado desde finales del mes de marzo, cuando regresó de participar con Suecia en la repesca mundialista. Se trata de una hernia discal que ha requerido de un tratamiento conservador para evitar la intervención quirúrgica. Ahora desde Suecia se apunta a que podrá jugar el Mundial.

Jones Werner, jefe de los servicios médicos de Suecia, explicó en qué momento de recuperación se encuentra Carl Starfelt: "Carl tiene antecedentes de problemas de espalda, así que no es un problema nuevo. Empeoró después de los playoffs, pero los informes que hemos recibido de España indican que ha respondido bien a la rehabilitación, especialmente en las últimas semanas".

Continuó el galeno en Fotbolldirekt: "Hace un mes tenía muchos más síntomas y en las últimas semanas ha mejorado rápidamente, lo que nos hace pensar que las cosas pintan bien ahora mismo". Apuntó que ahora mismo Carl Starfelt "necesita entrenar y jugar al fútbol antes de pisar un campo de la Copa del Mundo a mediados de junio".

Cuestionado si Carl Starfelt puede jugar ya el primer partido del Mundial ante Túnez respondió que "no sé si será titular, tendrás que preguntarle a la dirección técnica, pero que esté disponible para ese partido... sí, en eso estamos trabajando".

Desde su participación en la repesca ante Polonia Carl Starfelt no ha vuelto a jugar un solo partido. El central se perdió diez encuentros de LALIGA EA SPORTS y dos de la Europa League. Claudio Giráldez no pudo contar con uno de sus jugadores más importantes en el tramo final de la temporada. Se procedió a un tratamiento conservador donde se infiltró en varias ocasiones.

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El sueco arrancó sus vacaciones sin que se hubiese tomado la decisión de operarse o no. Lo hizo comprometiéndose con el club en realizar lo mejor para su carrera. Intentará jugar el que apunta a ser su primer y único mundial. No lo hará si no están en perfectas condiciones.

En ese caso se volverá a evaluar continuar con un tratamiento conservador o someterse a una cirugía que le obligue a perderse el primer tramo de la temporada algo que parece que no va a suceder dada la evolución positiva que ha tenido el futbolista. Todo apunta a que podrá jugar con Suecia antes de incorporarse a la pretemporada del Celta.

Su futuro, al encontrarse en su último año de contrato, es incierto. El Celta, a pesar del peso que tiene el central en el equipo, negoció su traspaso con el Como 1907 el pasado verano. No se descarta su venta si aparece una buena oferta. Tampoco la renovación de su contrato, ya existieron conversaciones informales con sus representantes. El propio jugador lo desveló pero también apuntó a que estudiará las distintas propuestas que tenga encima de su mesa.