Alberto Bravo 29 MAY 2026 - 10:52h.

El centrocampista quiere seguir en Vigo al menos una temporada más pero tiene contrato con los Wolves hasta 2030

Fer López se despide del Celta: "Gracias a los que hicieron posible estos meses de vuelta"

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VigoEl Celta de Vigo jugará por segunda temporada consecutiva en la Europa League. Lo quiere hacer con Fer López de nuevo en sus filas. En A Sede asumen que seguir contando el canterano. El cuerpo técnico comandado por Claudio Giráldez desea su continuidad y el propio futbolista anhela jugar, al menos una temporada más, en Balaídos. Los Wolves, propietario de sus derechos, quieren que sea uno de los líderes de cara a pelear por el ascenso a la Premier League. Se avecina un largo mercado por el joven volante de 22 años.

En Vigo están dispuestos a presentar batalla por Fer López, y son conscientes de que la misma será larga. Desgastar la voluntad de los Wolves se antoja fundamental. Para ello cuentan con el deseo de Fer López de seguir jugando en Primera División y en Europa. Al futbolista no le seduce la idea de jugar en la Championship y desea continuar bajo las órdenes de Claudio Giráldez. Esta parte se antoja fundamental para convencer a los Wolves.

También lo será Jorge Mendes. El representante de Fer López tiene una gran influencia en los Wolves. Su agencia de representación está participada por el fondo de inversión que también es propietario del conjunto inglés. Muchas de las operaciones de los Wolves pasan por sus manos, como han sido los fichajes de Fer López y Strand Larsen.

Los Wolves pagaron el pasado verano 23 millones de euros por el canterano celeste. Unos meses después, tras los poquísimos minutos que disfrutó en el colista de la Premier League, regresaba al Celta. El club vigués llegaba a un acuerdo de cesión abonando una cantidad por el préstamo del fútbolista. Fer López se bajaba su ficha para facilitar la operación.

Claudio Giráldez le concedió en esta segunda vuelta un papel importante en el equipo, primero como volante ofensivo y luego como organizador por delante de Ilaix Moriba. En algo más de 1.400 minutos ha hecho dos goles y repartido una asistencia. Fueron 23 partidos en los que Fer López fue reencontrándose como futbolista y descubriendo su capacidad para jugar de 'ocho'.

"Para mí, Fer López es un jugador que va a tender a ser 'ocho'. Es lo que yo creo. Tiene físico para poder robar, para poder defender cerca de la portería. Es un jugador que llega bien de segunda línea, que es capaz de lanzarnos, que es capaz de eliminar en conducción a un rival y también, sobre todo cuando el equipo se instala en el último tercio de campo, capacidad para finalizar o para hacer gol", desgranó Claudio Giráldez hace escasos días al ser cuestionado por Fer López.

El Celta sabe que deberá volver a pagar por la cesión del futbolista. También es consciente de que le tocará asumir la totalidad de la ficha. Fer López deberá realizar un esfuerzo bajándose la misma para encajar en una economía que tal como apuntó Claudio Giráldez aún tiene ciertos problemas por la herencia de operaciones pasadas como Unai Núñez, Carles Pérez o Rafa Benítez.

No se espera una solución inmediata. Posiblemente Fer López tenga que incorporarse a la pretemporada de los Wolves mientras se negocia su regreso a Vigo. En el Celta saben que la operación no es sencilla pero hay optimismo. Lo hay porque en A Sede están dispuestos a pelear por el canterano, porque el cuerpo técnico lo quiere en sus filas y porque el propio Fer López anhela seguir jugando en Europa con el Celta.