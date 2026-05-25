Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 13:29h.

El club intentará lograr una nueva cesión este verano con los Wolves

El futuro de Fer López a ojos de Giráldez: "Lo sabe, lo he hablado mucho con él"

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VigoFer López vuelve a los Wolves, así lo indica su contrato de cesión firmado este mes de enero entre el club inglés y el Celta de Vigo. Han sido unos meses en los que el canterano se ha reencontrado con el fútbol tras vivir una mala etapa en Wolverhampton donde no contó para sus entrenadores. El volante, reconvertido en las últimas jornadas a mediocentro ofensivo, se ha despedido del Celta. Un adiós que se espera momentáneo ya que tanto el deseo del jugador como del cuerpo técnico y del club es seguir en Vigo al menos una temporada más.

"Noche inolvidable", escribió Fer López recordando lo sucedido el sábado en Balaídos tras ganar al Sevilla FC en Balaídos logrando la clasificación por segunda temporada consecutiva para la Europa League. "El Celta vuelve a Europa que es donde merece estar, esto es gracias a vosotros afición", agregó el joven futbolistas agradeciendo al celtismo su apoyo durante toda la temporada.

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"Muchas gracias a todos los que hicieron posible estos meses de vuelta a la que será siempre mi casa", continuó un Fer López que sabe que por ahora deberá volver a los Wolves, con el que tiene contrato hasta junio de 2030. "Muchas gracias a todos por las felicitaciones", agregó ya que Fer López ha cumplido 22 años este pasado domingo 24 de mayo.

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El jugador quiere continuar en Vigo, ya se buscó el pasado mes de enero una cesión por temporada y media. Los Wolves, que en ese momento aún no habían descendido a la Championship, se negaron a prolongar su préstamo más allá del 30 de junio de 2026. Claudio Giráldez y su cuerpo técnico anhelan su continuidad. También la dirección deportiva. Hay cierto optimismo en lograr llegar a un nuevo acuerdo a lo largo de este verano.

El Celta sabe que deberá pasar por caja para cerrar un nuevo préstamo por Fer López. Fer López está dispuesto a facilitar el acuerdo entre ambos clubes renunciando a parte de su ficha en los Wolves. El club inglés pagó 23 millones de euros por el centrocampista y no quiere perder más dinero. También es consciente de que su revalorización será mayor si sigue jugando bajo las órdenes de Claudio Giráldez que jugando en la segunda división de Inglaterra.

Será un verano largo, no se espera una resolución sencilla. El papel de Jorge Mendes, representante de Fer López, volverá a ser fundamental por su ascendencia sobre la propiedad de los Wolves. Todas las partes parecen obligadas a negociar y llegar a un acuerdo. Mientras tanto Fer López se irá de vacaciones esperando novedades antes de ser citado a la pretemporada por los Wolves.