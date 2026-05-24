Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 21:20h.

El Celta se acuerda del Dépor en sus redes sociales

Yeremay Hernández se acuerda de las ofertas rechazadas tras el ascenso del Dépor: "No me equivoqué"

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El Deportivo de La Coruña ha certificado este domingo en la penúltima jornada de LALIGA HYPERMOTION el regreso a Primera División ocho años después de perder la categoría. Los coruñeses se unen al Racing de Santander como los dos clubes que han logrado el ascenso de forma directa y se han llevado la felicitación del Celta de Vigo antes de recuperar 'O Noso Derbi'.

Coruñeses y vigueses se medirán la próxima temporada en LALIGA EA Sports por primera vez después de ocho años en los que el fútbol español ha perdido uno de sus mejores derbis. Riazor y Balaídos volverán a vestirse de gala para un encuentro que se ha disputado de forma oficial en 125 ocasiones con 48 triunfos para cada uno de ellos y 29 empates.

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El Celta ha querido ser uno de los primeros clubes en felicitar a su 'enemigo íntimo' con un mensaje en redes sociales después del pitido final en el triunfo blanquiazul en el José Zorrilla de Valladolid: "¡O Noso Derbi regresa a Primera División! Enhorabuena por completar este camino de regreso, Deportivo. Nos vemos en LALIGA".

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Iago Aspas ya habló sobre el regreso del derbi

Un mensaje que se suma al guiño de Iago Aspas en la fiesta que vivió Balaídos tras el triunfo ante el Sevilla en la última jornada de LALIGA EA Sports que certificaba la clasificación del cuadro olívico para la Europa League una temporada más. El capitán celeste, que seguirá un año más vistiendo la camiseta del club tras haberse anunciado su renovación hace unos días, habló sobre el ascenso antes de que se cumpliera este domingo.

"Se acabó la temporada maravillosa. Quería agradecerle el trato a cada uno de mis compañeros. Eso es lo que me hizo pensar en renovar una temporada más, sentirme con fuerzas. De parte mía tendremos una última temporada maravillosa volviendo a Europa y quizás con un derbi", declaró un Aspas que podrá despedirse del fútbol con un 'último baile' ante el Dépor en la 26/27.