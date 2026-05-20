Fran Fuentes 20 MAY 2026 - 14:08h.

El mediapunta madrileño, uno de los líderes futbolísticos del equipo, se muestra reflexivo y pide afrontar el partido con calma

Por qué no habrá pantallas gigantes en Riazor para el partido del Deportivo en Valladolid

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Mario Soriano ha valorado las posibilidades de ascenso directo del Deportivo de La Coruña. El mediapunta madrileño, que llegó al club herculino en Primera RFEF, ahora es uno de los líderes futbolísticos del equipo junto a otros jugadores como Yeremay Hernández. En este sentido, el centrocampista llama a la calma y pide concentración, templar la euforia y salir con calma al partido frente al Real Valladolid. Del mismo modo, no da pistas sobre su futuro. A continuación, sus palabras.

Ilusión con el ascenso: "Muchísima, porque creo que es una oportunidad maravillosa para el club, para el equipo, para mí, para todo el mundo, para Coruña. Y la ilusión siempre la hemos tenido desde que hemos empezado esta temporada. Sabemos que hemos pasado por muchos momentos no muy buenos, por otros momentos buenos, rachas buenas. Y ahora al final, este último mes, o estos últimos meses que llevamos 11 partidos, creo que sin perder, o 10, no sé exactamente. Creo que el equipo ha competido muy bien y la ilusión siempre ha estado en todo momento. Y bueno, tenemos que seguir con esa ilusión, con esa ambición, con esas ganas de ganar y de luchar por lo que queremos".

Tirar la calculadora: "Sí, por mi parte la puedes tirar. Por otra gente, no sé. Pero por mi parte, sí. Yo quiero ganar, quiero seguir con esa racha que llevamos. No sé si sufriendo o no, pero ganar, como sea. Así que, como te estoy diciendo, a por los tres puntos".

La ilusión desbordada del deportivismo: "Creo que también es bueno. Después de los resultados que se dieron el fin de semana, y jugábamos el partido contra el Andorra, sabiendo que si ganábamos teníamos una oportunidad muy buena, maravillosa para todos. Y al final también había ese runrún de todo el mundo. Todos pensábamos lo mismo. Al final nadie es tonto aquí. Así que, bueno, esta semana. Tenemos que echarnos a un lado de todo lo que se pueda hablar fuera, de esa euforia y tener toda la calma del mundo, toda la tranquilidad. Puede ser partido decisivo, pero creo que tenemos que llevarlo con calma".

Mario Soriano, disfrutando sobre el césped: "Sí, yo siempre disfruto ese juego al final. Estoy disfrutando y si van las cosas bien, pues aún más. Sí, se puede decir que es una de las mejores temporadas de fútbol profesional. Al final creo que me he encontrado muy bien durante toda la temporada. Creo que he sido muy regular en todos los partidos y quiero seguir haciéndolo. Estoy contento de poder ayudar al equipo, al club, y ojalá siga haciéndolo este fin de semana y mucho más".

El futuro de Mario Soriano en el Deportivo: "Ahora mismo la verdad es que estoy centrado en el domingo. Lo que pueda pasar más allá ya se verá. Yo te puedo decir que lo único que quiero ahora mismo es ganar el domingo, disfrutar y jugar como lo estamos haciendo. Hacerlo como siempre y aportar mi granito de arena, ya siendo con números, jugando y ayudando al club".