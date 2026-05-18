Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 07:28h.

David Navarro y el miedo tras las pintadas a la plantilla del Real Zaragoza: "Una piedra puede alcanzar una cabeza y tener una desgracia"

Solo dos jornadas por delante para obrar el milagro

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El Real Zaragoza está al borde del abismo. Solo un milagro salvaría al equipo aragonés después de sumar una nueva derrota en el Ibercaja Estadio ante el Sporting de Gijón. La situación es agónica con la salvación a cinco puntos de distancia con solo seis en juego. Son muy pocos los que confían ya en lograr la machada ante la cantidad de cábalas necesarias. Ni su entrenador es optimista al respecto.

David Navarro compareció en sala de prensa totalmente hundido por la situación del Zaragoza. Sus palabras solo reflejan el sentir de un vestuario que no encuentra el camino. Su llegada al banquillo supuso un soplo de aire fresco y estuvo muy cerca de sacar al equipo del pozo, pero se diluyó con el paso de las jornadas.

El técnico da casi por hecho el descenso del Zaragoza y solo espera que el resurgir se produzca lo antes posible. Para ello puso de ejemplo a otros dos históricos del fútbol español como son el Dépor y el Málaga, dos clubes que han pasado por el infierno y consiguieron levantarse con el paso de las temporadas. Ahora, a falta de dos jornadas, ambos pelean por el ascenso a LALIGA EA SPORTS. Ese es el camino que David Navarro espera seguir próximamente, aunque también avisa que no será fácil.

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La opinión de David Navarro

"Aunque no sea matemático lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta en los dos partidos que quedan. El equipo estaba muerto, conseguimos reanimarlo y se nos va a quedar en la mesa de operaciones. No creo que seamos los culpables pero sí que somos parte de este barco que se ha ido a la deriva. Por lo que más lo siento es por la afición, por el montón de trabajadores que sufren en silencio en el club, mucha gente que trabaja en la sombra", continuó.

"No he sacado las cuentas, pero ya digo. Nos queda jugar con Las Palmas y Málaga y en la situación que estamos de número de bajas y demás tendría que ser algo milagroso. Y tienen que fallar tres equipos. Ojalá sea esto un resurgir como el del Dépor, el del Racing, el del Málaga. Es duro porque también hay otros equipos que no han conseguido volver, que llevan ya años. Es una sensación de impotencia, de desasosiego. No sé si existe la solución a corto plazo".