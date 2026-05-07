Pablo Sánchez 07 MAY 2026 - 09:38h.

El Real Zaragoza toca fondo con la peor puntuación de su historia

Problemas con su contrato derivados de la gestión de Txema Indias

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Uno de los principales objetivos que se marcó Lalo Arantegui desde su regreso al Real Zaragoza fue construir un club con miras al futuro. Un grupo en el que los chicos de la cantera tuvieran un peso relevante y en el que se le diera importancia a la continuidad del proyecto de cantera. Tras regresar, cerró varias renovaciones de jóvenes talentos, aunque no todo está siendo un camino de rosas en este apartado. El futuro de una perla de la casa se encuentra atascado a la espera de negociaciones y reuniones. Hablamos de Álex Gomes.

Tal y como informa El Periódico de Aragón, la situación del chico del filial, que desembarcó en el primer equipo de la mano de Rubén Sellés, está en punto muerto. Lalo Arantegui aún tiene mucho tiempo por delante para negociar con el entorno de un futbolista cuyo contrato expira en 2028. El problema con el que por desgracia se ha encontrado el director deportivo viene de meses atrás. Concretamente de la gestión del asunto por parte de Txema Indias.

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La situación de Álex Gomes

El conjunto blanquillo desea ampliar el contrato de Álex Gomes. Sin embargo, la ejecución de su contrato en enero por parte de Txema Indias y su equipo -donde no se le inscribió como jugador del primer equipo- generó ciertas discrepancias.

Los agentes del futbolista trasladaron al club que, al ejecutar dicho contrato, prevalece el anterior vínculo, cuya cláusula ronda el millón de euros sin posibilidad de ampliarla a los 10 kilos de los que se hablaba si se hubiese convertido en jugador de la primera plantilla. De momento no hay avances entre las partes. Las conversaciones que ha mantenido Lalo con sus agentes, y el entorno del chico no han servido para nada. La situación está atascada y en el horizonte incluso asoma la posibilidad de una posible salida en el mercado de fichajes estival.

En lo deportivo, el club trata de salvar el cuello en LALIGA HYPERMOTION en las cuatro jornadas que restan. Álex Gomes, por desgracia, está teniendo muy poco protagonismo para ayudar a su equipo en esta recta final.