Luis Enrique y Mikel Arteta, historia de España en la final de Champions entre piques y declaraciones

Fran Fuentes 07 MAY 2026 - 01:07h.

Al asturiano no le gustó lo que el técnico vasco dijo en la previa del encuentro del PSG

El dardo de Dembélé recordando a Gavi tras meter al PSG en la final: "No tienen ni idea"

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Luis Enrique Martínez y Mikel Arteta son finalistas de la UEFA Champions League con Paris Saint-Germain y Arsenal respectivamente. Un partido que, aunque no tenga a ningún equipo español, sí que implica un hito para el fútbol de nuestro país. Y es que, más allá de contar con jugadores como Fabián Ruiz, Mikel Merino, Martín Zubimendi o David Raya, nunca antes en una final de la máxima competición continental se habían enfrentado dos técnicos españoles.

Este acontecimiento habla muy bien de las grandes posibilidades y la gran cantera de técnicos que tiene nuestro país. Con entrenadores como Pep Guardiola, Unai Emery, Marcelino García Toral, Ernesto Valverde, Xabi Alonso, Luis De la Fuente, Julen Lopetegui, Roberto Martínez o Andoni Iraola en la élite, es evidente que así es. Eso sí, Luis Enrique y Mikel Arteta han tenido sus más y sus menos en los últimos días. Y es que el técnico del Arsenal consideró que PSG y Bayern de Múnich tenían más fácil ganar la Champions porque sus respectivas ligas son mucho más fáciles que la Premier League. Algo que no gustó en absoluto a su homólogo en el PSG.

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"Ok... como siempre, solo son opiniones. Todo el mundo tiene sus opiniones, basadas en su propia experiencia. Yo no me arrepiento de nada ni tengo nada que decir. Lo que sí es verdad es que existe un calendario con menos equipos en las ligas, como en la francesa, la Ligue 1. Lo que para mí es muy positivo, porque muestra mejores niveles físicos y técnicos. Pero debes saber que el dinero siempre escasea. Necesitas jugar muchos partidos, hacer muchas ruedas de prensa. Los entrenadores tenemos que hablar todo el rato, y los jugadores, para vender el partido. Pero así son los negocios. Hay que saberlo. Pero cada uno tiene su propia opinión", respondía el asturiano.

La sorna de Luis Enrique pensando en la final: "¡Hombre, Mikelito Arteta!"

Al término del encuentro entre el Bayern y el PSG, el propio Luis Enrique empezó respondiendo con cierta sorna, aunque dedicando palabras muy positivas al técnico vasco: "¡Hombre, Mikelito Arteta! Le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era joven en Barcelona. Ha creado un gran equipo y lleva un número de años interesante, se ve qué tipo de entrenador es. Nosotros confiamos en nuestra manera de jugar, en lo que queremos conseguir. Hicimos historia el año pasado y queremos continuar y generando cosas positivas para el club", sentenció sobre el preparador gunner.

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De este modo, Luis Enrique y Mikel Arteta se encontrarán el día 30 de mayo en Budapest, Hungría, en un acontecimiento histórico para el fútbol español, aunque con ciertas facturas por cobrarse.