El dardo de Dembélé recordando a Gavi tras meter al PSG en la final: "No tienen ni idea"

Fran Fuentes 07 MAY 2026 - 00:32h.

El delantero francés ha recordado unas declaraciones del centrocampista del FC Barcelona en sus redes

Clasificación de la plaza extra de Champions League tras pasar el PSG ante el Bayern

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Ousmane Dembélé fue decisivo en el partido del Paris Saint-Germain frente al Bayern de Múnich en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League y clasificar al cuadro parisino para la gran final. El delantero francés marcó un tanto en los primeros minutos que, a la postre, sirvió para empatar el encuentro y hacer valer el resultado de la ida. De este modo, el vigente Balón de Oro sigue siendo importante en el equipo de Luis Enrique, no solo con su presión intensiva o su velocidad, sino también con goles. Tras el partido, el atacante se reivindicó en redes sociales, posteando unas declaraciones de Gavi, antiguo compañero en el FC Barcelona, en la que el centrocampista criticaba a sus detractores.

"Algunos se creen que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea. No, es verdad. Pero bueno, es entendible. Es fútbol, cada uno piensa lo que quiere y está bien", decía Gavi hace poco más de un año, en una rueda de prensa con el FC Barcelona. Ahora, tras un nuevo tanto decisivo con el PSG, Ousmane Dembélé recuerda estas declaraciones, seguramente dirigido hacia sus detractores.

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Así las cosas, Ousmane Dembélé fue objeto de numerosas críticas en su etapa como jugador del FC Barcelona. Sus constantes problemas físicos, unidos al gran dinero que costó su traspaso procedente del Borussia Dortmund, propiciaron que el jugador no brillase durante su estancia en el Camp Nou. Eso sí, tan solo dos años después de marcharse, logró coronarse con el Balón de Oro de la mano de Luis Enrique. El técnico asturiano le ha convertido en un jugador voraz, intenso en la presión y decisivo después de varias temporadas de ostracismo como barcelonista. Y ahora, el atacante ha decidido cobrar facturas pendientes tras volver a ser decisivo en un partido del Paris Saint-Germain.