El sorteo de la Fase Liga se realizará el 27 de agosto y la final se disputará en el Metropolitano

Así está la clasificación para la plaza extra de Champions League

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Aún no ha llegado la final de la Champions League 2026 y hay quienes ya están pensando en la de 2027. La temporada está llegando a su tramo final y la mayoría de los clubes empiezan a cerrar sus objetivos deportivos. En clave europea, ya hay 12 equipos clasificados para la máxima competición del próximo curso, cuya final se disputará el 5 de junio en el Metropolitano. Aún queda mucha tela por cortar durante las últimas semanas de competición, pero ya se vislumbran los posibles bombos del sorteo de la Fase Liga.

Equipos clasificados y posibles rivales

En total, hay 36 billetes a repartir. Las mejores ligas europeas tienen cuatro plazas cada una, pero hay que recordar que la UEFA reparte dos plazas extras adicionales. Inglaterra ya tiene asegurada una más, mientras que España lo tiene en su mano para que el quinto también vaya a la Champions, aunque Alemania aún está metida en la pelea.

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De momento, hay 12 equipos que ya están matemáticamente clasificados para la próxima edición del torneo: Bayern, Real Madrid, PSG, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Oporto, Manchester United, PSV y Villarreal. Así pues, aún quedan 24 plazas en el aire, aunque la mayoría de ellas están bastante encaminadas.

En cuanto al formato de competición, cabe recordar que la Fase Liga está compuesta por ocho jornadas, cuatro como local y cuatro como visitante para cada equipo. Sus rivales vienen marcados por el reparto de bombos: habrá cuatro y estarán repartidos por coeficiente. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, uno como local y otro como visitante. La única condición es que no puede haber enfrentamientos entre equipos de un mismo país.

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Los posibles bombos de la Champions League 2026/2026

El portal 'FootRankings' ha realizado una proyección de los posibles bombos de la Champions League para la próxima temporada. En clave española, el Real Madrid y el Barcelona tienen garantizada su presencia en el bombo 1, mientras que el Villarreal, que ya está matemáticamente clasificado, apunta al bombo 3.

El Atlético de Madrid entraría de momento en el bombo 1, aunque corre el riesgo de caer al segundo, y el Real Betis estaría en el bombo 2. Estos dos últimos equipos, en cualquier caso, aún tienen que certificar su billete de manera matemática, en el caso de los béticos condicionados por la plaza extra de la Champions.

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Si se cumplen las proyecciones del portal, los bombos del sorteo de la Fase Liga de la Champions 2026/2027 estarían repartidos de la siguiente manera:

Bombo 1 : Bayern, Real Madrid , Liverpool, PSG, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético .

: Bayern, , Liverpool, PSG, Inter, Manchester City, Arsenal, y . Bombo 2 : Borussia Dortmund, Sporting CP, Oporto, Aston Villa, Manchester United, Brujas, Betis , Juventus y PSV.

: Borussia Dortmund, Sporting CP, Oporto, Aston Villa, Manchester United, Brujas, , Juventus y PSV. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Milan, Olympique Lyon, Nápoles, Leipzig, Villarreal , Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Milan, Olympique Lyon, Nápoles, Leipzig, , Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Estrella Roja, Dinamo Zagreb, Slavia Praga, AEK Atenas, Nottingham Forest, Omonia Nicosia, Hoffenheim, Lens y Viking.

En cualquier caso, cabe recordar que la mayoría de las competiciones nacionales aún no han terminado, por lo que estos posibles bombos todavía pueden sufrir muchas modificaciones durante las últimas semanas ligueras de cada país.

Cuándo es el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Fase Liga de la Champions League 2026/2027 se realizará el próximo jueves 27 de agosto de 2026, una vez que concluyan las tres rondas previas y el playoff de clasificación, que arrancará a principios de julio. Los 36 equipos estarán repartidos en cuatro bombo según su coeficiente y cada club se medirá a dos rivales de cada combo, uno como local y otro como visitante.

La Fase Liga culminará el 27 de enero. Y a partir de la clasificación, el 29 de enero de 2027 se realizará el sorteo de los playoffs de dieciseisavos de final, que lo disputarán aquellos equipos que queden entre el 9º y el 24º clasificado. Una vez concluya el playoff, el 26 de febrero de 2027 se realizará el sorteo definitivo de octavos, cuartos y semifinales y el cuadro completo hasta la gran final, que se disputará en el Metropolitano el 5 de junio.