¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al directo del Bayern-PSG

Fran Fuentes 06 MAY 2026 - 18:03h.

La quinta plaza de Champions, entre España y Alemania; Bayern, Friburgo y Rayo Vallecano tienen la última palabra

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España está muy pendiente de la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. El encuentro no será definitivo, pero sí muy determinante, para saber quién se queda con la plaza extra en Europa de cara a la próxima temporada. Y es que la quinta plaza de LALIGA podría dar acceso a la Champions, lo que propiciaría un efecto dominó en el que sexto jugaría Europa League y el séptimo, la Conference.

Además de todo esto habría que tener en cuenta la posibilidad de que la Real Sociedad, que irá a la segunda competición europea, o el Rayo Vallecano, si gana la Conference, quedasen entre los siete primeros clasificados. Esas cuentas serán para cuando acabe LALIGA EA SPORTS, pero lo que hoy hay en juego en el Allianz Arena es un puesto más para el fútbol español en competiciones europeas. Algo que facilitaría, y mucho, la clasificación del PSG para la final. A continuación te contaremos en directo todo lo que acontezca en el partido entre Bayern y Paris Saint-Germain, y cómo queda la clasificación de ligas europeas en la pelea por la quinta plaza de Champions League, minuto a minuto.