Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 23:32h.

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Sevilla con varios suspensos

Cuatro jornadas para el final de la competición

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Mikel Oyarzabal fue el primer protagonista en atender a los medios tras la derrota de la Real Sociedad frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El resultado permite a los rojiblancos salir de los puestos de descenso, mientras que los txuri urdin siguen disminuyendo sus opciones de alcanzar la quinta plaza, la única que a final de curso podría dar acceso a jugar la Champions, algo que por desgracia parece difícil en estos momentos. Esa posición sigue siendo para un Betis que, con este resultado, ve peligrar aún menos caerse de ahí.

El propio Oyarzabal reconoció tras el partido que el Betis tiene prácticamente confirmada esa quinta plaza. Pese a que aún queda un duelo entre verdiblancos y txuri urdin por delante, la distancia parece casi insalvable a cuatro jornadas para el final de la competición doméstica. Esa es, al menos, la opinión del futbolista de la Real Sociedad.

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"Ahora mismo están a 10 puntos. Faltan 12. Hay mucho camino. Más allá del puesto queremos estar lo más arriba posible y acabar el año con buenas sensaciones", expresó el delantero ante los micrófonos de DAZN.

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La valoración de Oyarzabal

Mikel reconoció que su equipo no había hecho un buen partido y que habían estado lejos de su mejor nivel.

La derrota: "Un mal partido nuestro, no hemos estado acertados. Con balón estuvimos bien y defensivamente sí que nos han generado en exceso. Han tenido más oportunidades que nosotros".

Últimos partidos de la temporada: "Todo el mundo quiere ganar, somos competidores, defendemos un escudo y vamos a salir a ganar todos los partidos. Hoy no ha podido ser, queremos acabar el año de la mejor manera posible a pesar de ganar el título porque nos va a hacer ser mejores el año que viene".