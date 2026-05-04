Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 23:00h.

Durísima entrada sin sanción de Isaac Romero a Gorrotxategi: ¡no vio ni amarilla!

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

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La Real Sociedad cayó derrotada por la mínima ante el Sevilla en un duelo marcado por las urgencias del cuadro local. Un tanto de Alexis Sánchez desequilibró la balanza en el segundo tiempo de un partido en el que los txuri urdin estuvieron faltos de intensidad en muchos compases. Pese a que contó con alguna ocasión clara, no fue el día en ninguno de los sentidos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS.

Remiro (4): Muy bien ante los disparos lejanos del Sevilla. Blocó sin problemas todo lo que intentaron los hombres de Luis García Plaza. Falló en la primera clara de los hispalenses con una extraña estirada en el gol de Alexis.

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Aramburu (5): Dificultades a la hora de sacar el balón desde atrás ante la presión del Sevilla. Enchufado arriba. Falló en algunos despejes importantes. Muchísimo trabajo para frenar a Vargas y Ejuke.

Jon Martín (5): Espectacular al corte en varias accioens defensivas. Comenzó agobiado por la presión del Sevilla, pero fue creciendo en el partido con el paso de los minutos.

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Caleta-Car (3): También sufrió durante los primeros compases para sacar el balón. Muy blando en el gol de Alexis.

Sergio Gómez (5): Buena conexión con la parcela ofensiva y ordenado atrás. Quizá el hombre más regular de la zaga. Mucha aportación en ataque.

Turrientes (6): Se echaba el equipo a la espalda cuando lo requería el partido. Mucho control de balón, pero poca profundidad hacia arriba.

Gorrotxategi (5): Ayudas defensivas continuas. Muy hundido atrás en los primeros compases ante las exigencias ofensivas del rival

Barrenetxea (4): Fue creciendo con el transcurrir del partido tras un inicio dubitativo. Aún así estuvo lejos de sus mejores actuaciones.

Carlos Soler (4): De dentro hacia fuera. Poco protagonismo en el primer tiempo ante la intensidad sevillista. Buscó centros al segundo palo cuando tuvo el balón con claridad en su poder.

Pablo Marín (3): Desaparecido en líneas generales. Poca aportación ofensiva a su equipo.

Oyarzabal (4): Tuvo que ayudar bastante en tareas atrás ante la presión local. Erró la ocasión más clara de su equipo al no rematar prácticamente a puerta vacía. Impreciso en el segundo tiempo.

Cambios

Oskarsson (5): Salió en el segundo tiempo y en el primer balón que tocó asistió de manera brillante a Oyarzabal.

Take Kubo (S.C.): Mucha conducción de balón pero nula profundidad.

Yangel Herrera (5): Entró para acumular más minutos y trató de hacerlo con el balón en los pies, pero no tuvo mucha influencia desde su entrada.

Sucic (S.C.).

Wesley (S.C.).