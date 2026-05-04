Basilio García 04 MAY 2026 - 19:48h.

El Sevilla tiene en su mano salir de los puestos de descenso; la Real, con poco por hacer

El Sevilla saca del armario la equipación retro para la final ante la Real Sociedad

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Luis García Plaza y Pellegrini Matarazzo ya se han decidido y hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este lunes para cerrar la jornada 34 al Sevilla FC y a la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ya tiene los onces titulares, en un partido de alta tensión, especialmente para los nervionenses, que tienen en su mano escapar de los puestos de descenso.

Los resultados de la jornada no han sido malos para los sevillistas, que saben que con una victoria saldrán de la antepenúltima plaza y meterán 'en el lío' a equipos que se veían salvados como el Girona, el Valencia o el RCD Espanyol, precisamente su próximo rival en Nervión. A la Real, con la Copa del Rey en el bolsillo y la clasificación europea confirmada, la quinta plaza que podría dar acceso a Champions le queda ya a diez puntos a falta de si puntúa o no este lunes.

El once confirmado de Luis García Plaza

García Plaza contaba, respecto a la cita ante Osasuna, con las ausencias de Djibril Sow por sanción y Manu Bueno por lesión.

En el lado positivo, el entrenador recuperaba a César Azpilicueta para el encuentro, aunque ya adelantó que no estaba para 90', e incluyó a Nico Guillén en la lista para darle energía al equipo.

Con todo ello, el técnico sale con Odysseas en portería; Carmona, Castrín, Kike Salas y Suazo en la zaga; Agoumé y Gudelj en el doble pivote; Vargas y Ejuke a las bandas; y arriba, en punta, Maupay e Isaac Romero.

Es importante señalar, igualmente, que tanto Fede Gattoni, como Cardoso, además de Alberto Flores, han sido los descartes de Luis García Plaza para la cita.

La alineación titular de la Real Sociedad

Por su parte, la Real Sociedad, que sumó a Gonzalo Guedes a su larga lista de ausencias en los últimos días, sale al verde con Remiro en portería; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez en la zaga; Turrientes, Gorrotxategi, Carlos Soler en el centro; Barrenetxea, Marín y Oyarzabal arriba.