Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 16:43h.

Pellegrino Matarazzo analiza la previa del Sevilla-Real Sociedad

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La Real Sociedad sigue apurando sus opciones de ocupar la quinta plaza y este lunes visitará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en un equipo en el que los locales llegarán con mucha tensión y un ambiente caliente. Sobre ello ha hablado Pellegrino Matarazzo alabando al conjunto hispalense además de confirmar el estado físico de Gonçalo Guedes e Igor Zubeldia, que volverían ante el Betis, y un Iñaki Rupérez con el que podrá contar por primera vez.

Pellegrino Matarazzo, antes del Sevilla-Real Sociedad

Ausencia de Gonçalo Guedes en la convocatoria: "Gonçalo Guedes no tomará parte en el partido de mañana. Todavía tiene algunas molestias en el tobillo, y tiene sentido esperar unos días más, incluso hasta la semana de entrenamientos de la próxima semana, para que pueda ser una opción para el próximo partido contra el Betis. Así que es un poco pronto aún y esperamos tenerlo de vuelta para el partido contra el Betis".

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Qué partido espera en Sevilla: "Esperamos un partido con un ambiente muy caliente en el estadio. El Sevilla es un gran club, con una gran afición, y está luchando contra el descenso y esa siempre es una situación peligrosa. Nunca sabes qué esperar de su equipo. Va a haber una cantidad enorme de energía y de apoyo de los aficionados. Es importante para nosotros que, ante todo, nos mantengamos tranquilos y serenos y podamos centrarnos en nuestro fútbol. Si hay interrupciones, provocaciones o cualquier cosa, entendemos que lo más importante es seguir conectados entre nosotros y con nuestro fútbol. Ahí tendremos una buena posibilidad de cambiar también la energía a nuestro favor. Estamos muy ilusionados con el partido y por eso jugamos al fútbol: para jugar al fútbol en grandes estadios, con muchos aficionados. Tenemos muchas ganas de que llegue mañana".

Pellegrino Matarazzo, consciente de ganar la Copa y posible distracción en el equipo: "Creo que somos conscientes. Creo que cuanto más distancia tienes respecto al momento, más clara tienes la magnitud y lo grande que fue el momento para todos los que están conectados con nuestro club. Siento que los chicos están muy concentrados. Tuvimos un par de días libres después de nuestro último partido, algo que necesitábamos mucho. Después de ese subidón emocional y de dos partidos en los que no estuvimos a nuestro mejor nivel, nos tomamos tiempo para resetear. Tenemos un buen grupo de chicos que entiende lo que nos estamos jugando, que es para terminar la temporada fuertes. No solo por una determinada posición en la clasificación, sino también simplemente para mejorar cada día en nuestro juego. Ahora tenemos la oportunidad de hacer precisamente eso. Hay varios temas en los que estamos trabajando, y los chicos están concentrados y han trabajado duro en el entrenamiento de hoy".

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Gestión de partidos como el de Sevilla: "Creo que el equipo está preparado para afrontar diferentes situaciones como ha sucedido en las últimas semanas o meses. Creo que tenemos una mentalidad muy buena, un carácter muy bueno para entender lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones para ganar. Así que estoy muy confiado en que afrontaremos el partido de mañana con la concentración adecuada y la tensión adecuada que necesitamos para rendir muy bien".

Cómo ve Matarazzo el crecimiento de las distintas secciones del club: "Difícil de explicar en pocas palabras. La calidad que tiene este club, la gente que trabaja para este club en todos los niveles, en todos los equipos. Lo sentimos, yo lo siento. Cuando llegué a Zubieta, había un compromiso concreto que todo el mundo siente hacia este club: que todo el que lleva el escudo y la camiseta, está orgulloso de ello y está preparado para dar todo lo que tiene por la camiseta que lleva puesta. Así que es en gran parte por esto. En el trabajo duro, en la dedicación, pero también en que vemos a mucha gente, mucho personal, tomando decisiones inteligentes para el crecimiento de este club. Así que estoy muy agradecido de formar parte de este gran club".

Última oportunidad por la quinta plaza: "Quizás, es posible. Voy a ser honesto: después de los dos últimos partidos, no es que estemos pasando del quinto puesto, simplemente lo estamos poniendo entre paréntesis y cambiando el foco hacia nosotros y hacia nuestro rendimiento. Hacia lo que nos ha hecho fuertes en las últimas semanas y qué equipo queremos ser al final de la temporada. Así que, de esta manera, nos centramos en el rendimiento y en competir y, de esta manera, las victorias deberían llegar por sí solas, y veremos qué es posible esta temporada".

Peso del nerviosismo en el Sevilla: "Es siempre importante conseguir el equilibrio perfecto. Está claro que, con mucha tensión, no es posible rendir bien, pero creo que es normal. Saldrán con muchísima energía, compromiso y espíritu de lucha, eso es lo que esperamos, pero veremos cómo se desarrolla el partido. Creo que si logramos manejar la primera oleada de presión y mantenemos la concentración y la calma en nuestro juego entonces tendremos una buena oportunidad de cambiar esa energía para nosotros mañana".

Vuelta de Igor Zubeldia y Rupérez: "Sí, sí, sí. Está casi de vuelta. El plan es que Igorempiece a entrenar con el grupo la próxima semana. Veremos si es una opción para el Betis, para estar en el banquillo, o si esperamos otra semana. Pero sí, formará parte de los últimos partidos de esta temporada. También buenas noticias con Rupérez, que también empezará a entrenar con el grupo la próxima semana. Esta es la primera vez que lo tendré en el campo de entrenamiento. Muy ilusionado por verlo y por empezar a trabajar con él. Así que esa es otra gran noticia que tenemos para vosotros hoy".

Pellegrino Matarazzo, en directo viendo al Sanse: "Sí, voy al partido. Si puedo, disfruto yendo a los partidos y viendo qué está pasando. Hay mucho talento y muy buen trabajo en el Sanse. Es el único segundo equipo que juega en Segunda División, eso es algo especial. Son muchos jugadores jóvenes con mucho talento haciendo un buen trabajo, con un gran cuerpo técnico detrás. Por supuesto, esperamos que las cosas vayan como queremos y estoy seguro de que lo harán. Estoy muy confiado en que podremos mantener la categoría este año".