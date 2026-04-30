Pablo Sánchez 30 ABR 2026 - 11:42h.

La rajada de un mito de Inglaterra sobre el fichaje de Zubimendi por el Arsenal: "No lo está demostrando"

Recibió la sorpresa de algunos de sus excompañeros

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El duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal del pasado miércoles también sirvió para que futbolistas españoles que residen en Londres estuvieran de nuevo cerca de casa. Uno de ellos era Martín Zubimendi. El exjugador de la Real Sociedad se marchó a la capital inglesa para disfrutar de la experiencai británica el pasado verano. Su regreso por tierras españoles era una ocasión inmejorable para volver a juntarse con sus amigos txuri urdin.

Y hasta la capital que fueron algunos de sus amigos. Barrenetxea, Turrientes y Oyarzabal hicieron acto de presencia en el partido que se disputó en el Metropolitano. Los tres compartieron momentos muy cercanos con Zubimendi. Incluso a pie de césped, donde se les pudo ver charlando después del partido. El poso que dejó el mediocentro en Anoeta es grande se norta en este tipo de situaciones. Al igual que el peso de la cantera".

El empate en Vallecas, aún presente

Mikel Oyarzabal, autor de dos goles en el empate de este pasado domingo frente al Rayo Vallecano, empatizó con el sentimiento del equipo madrileño, al que le fueron anulados dos goles tras la intervención del VAR, y dijo que "es lógico que la gente esté enfadada".

La Real Sociedad, que llegó a ir ganando 1-3 en Vallecas a falta de siete minutos para el final del tiempo reglamentario, acabó sumando un punto ante un Rayo combativo que no pudo celebrar dos goles anulados por el VAR. "Es difícil de entender porque estás en el campo sin saber por qué tardan tanto en revisar una jugada. Es lógico que la gente esté enfadada", dijo Oyarzabal, que reconoció que jugar en Vallecas "siempre es complicado al ser un estadio siempre muy difícil".

Con este resultado, la Real Sociedad se quedó octava con 43 minutos, a uno de la sexta plaza que ahora ocupa el Getafe. "Creíamos que íbamos a sumar tres puntos para estar un poco más cerca del objetivo pero quedan muchos aún. Tenemos que dar un paso adelante", concluyó.