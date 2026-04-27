Pablo Sánchez 27 ABR 2026 - 13:24h.

Sospechas con la plaga de lesiones del Arsenal en este parón de selecciones: Zubimendi, el último caso

Considera que no está mostrando su mejor nivel

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Martín Zubimendi disfruta de su primera temporada con el Arsenal en un año que puede acabar por la puerta grande. Tras llegar desde la Real Sociedad el pasado verano, el mediocentro encara la recta final de curso con la posibilidad de levantar el título de la Premier League y en semifinales de Champions. Casi nada. El cuadro británico transmite satisfacción con lo que le está aportando el futbolista español desde su llegada. Sin embargo, no todos opinan igual.

Alguna voz autorizada del fútbol inglés recela del nivel que está demostrando Zubimendi esta temporada. Concretamente ha sido Gary Neville el que no tuvo pelos en la lengua para pronunciarse sobre él. El exjugador del Manchester United y que también pasó por el banquillo del Valencia comentó que no está demostrando el nivel que se esperaba de él cuando firmó en verano.

En Inglaterra, Neville lo comparó con otros jugadores históricos que dejaron huella en sus respectivos equipos y comentó que en las últimas jornadas, decisivas para la consecución de ambos títulos, no está mostrando su mejor versión.

La opinión de Neville sobre Zubimendi

"Al comienzo de la temporada pensé que Zubimendi era un gran fichaje. Ha sido un buen jugador para el Arsenal, pero ahora mismo esperaba que Zubimendi fuera el jugador clave. Si piensas en lo que son Andrea Pirlo, Paul Scholes, Rodri o Bernardo Silva, el jugador que puede controlar el juego en un partido como este, hacer que el Arsenal tenga la posesión, organizarse y dominarlo con autoridad, no lo está demostrando. Está teniendo dificultades en los partidos y lleva así varias semanas", espetó tras el último encuentro de los londinenses ante el Newcastle. Todo ello, a las puertas de la ida de las semifinales de Champions frente al Atlético de Madrid.