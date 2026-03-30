Jorge Morán 30 MAR 2026 - 09:55h.

Hasta once jugadores habrían abandonado la concentración de sus selecciones

Baja de última hora en la convocatoria de España ante Egipto

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El conocido como 'virus FIFA' sigue dejando víctimas durante este parón de selecciones. Una de las más graves ha ocurrido con Raphinha, quién estará fuera durante varias semanas dejando una baja muy sensible para el FC Barcelona. Pero además del brasileño, otros futbolistas han tenido que abandonar la concentración de sus países, siendo el Arsenal el equipo más desfavorecido, lo que ha levantado varias sospechas en el mundo del fútbol.

El último en unirse a las bajas del Arsenal durante este parón ha sido Martín Zubimendi. El mediocentro español jugó 13 minutos en la victoria de España ante Serbia, sustituyendo a Rodrigo Hernández en el centro del campo de Luis de la Fuente. A dos días para el amistoso ante Egipto en Barcelona, el ex de la Real Sociedad abandona la concentración por unas 'molestias en su rodilla derecha', regresando a Londres para una revisión médica.

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Once bajas del Arsenal con sus selecciones

La ausencia de Zubimendi en el próximo partido de España no ha hecho más que levantar sospecha sobre un posible plan del equipo de Mikel Arteta. Y no es para menos. El mediocentro del Arsenal se une a la larga lista de bajas del equipo 'gunner', con hasta once futbolistas marchándose de nuevo a Londres.

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'Zubi' se ha unido así a Declan Rice, Bukayo Saka, Madueke, Eze con Inglaterra, Piero Hincapie (Ecuador), William Saliba (Francia), Gabriel Magalhaes (Brasil), Leandro Trossard (Bélgica), Martín Odegaard (Noruega) y Timber (Holanda). Sin duda, una larga lista de jugadores importantes para Arteta y que volverán a estar junto a su equipo.

Una situación que ha generado muchas dudas en Inglaterra sobre un posible plan de los 'gunners' para tener a sus jugadores en Londres para el importante tramo que se les viene. En estos momentos, el Arsenal sigue vivo en tres competiciones, jugándose la Premier League con el Manchester City, los cuartos de la FA Cup con el Southampton y los cuartos de la Champions League con el Sporting de Portugal.