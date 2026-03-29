Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 15:44h.

La gran pregunta: ¿hay un rival claramente superior?

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A falta de poco más de dos meses para el Mundial, la gran pregunta empieza a tomar forma: ¿tiene rival España? El combinado nacional mira al torneo con ambición, pero en el horizonte aparecen varias potencias que, pese a sus dudas, siguen siendo amenazas de primer nivel.

Las grandes selecciones llegan con dudas

El primer foco apunta a Selección de fútbol de Argentina, vigente campeona del mundo, pero envuelta en cierta incertidumbre tras la polémica por la Finalissima y su irregular momento competitivo. Incluso las declaraciones de Emiliano Martínez han dejado entrever que no atraviesan su mejor etapa.

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Por su parte, Selección de fútbol de Francia sigue siendo un gigante liderado por Kylian Mbappé. Finalista en 2022 y reciente vencedora ante Brasil, mantiene su peligrosidad, aunque sin desplegar todavía un juego brillante.

Precisamente Brasil genera muchas dudas. La Selección de fútbol de Brasil, ahora bajo la órbita de Carlo Ancelotti, cuenta con estrellas como Vinícius Jr. o Raphinha, pero sigue sin encontrar una identidad colectiva sólida.

Europa aprieta: talento sin regularidad

En el continente europeo, Portugal continúa siendo un rival incómodo, con figuras como Cristiano Ronaldo o Vitinha. Su reciente empate sin goles refleja, eso sí, cierta falta de pegada.

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A ellas se suman dos clásicos como Alemania e Inglaterra, ambas con plantillas repletas de talento, pero a las que España ya logró superar en la pasada Eurocopa, lo que refuerza la confianza del combinado nacional.