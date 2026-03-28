Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 23:32h.

El joven promesa rechaza definitivamente a Marruecos

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En plena irrupción como una de las grandes promesas del Real Madrid, Thiago Pitarch ha dado un paso al frente también a nivel internacional. El joven talento ha dejado claro su futuro: quiere triunfar con la Selección Española y descarta representar a Marruecos, pese al interés constante de la federación africana.

Un compromiso firme con España

En una entrevista concedida a la Real Federación Española de Fútbol, el futbolista fue contundente sobre su decisión internacional: “Mi sueño es debutar con la absoluta y ganar muchos títulos”.

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Pitarch, nacido en Fuenlabrada y actualmente concentrado con la sub-19 para la fase de clasificación al Europeo, ha sido seguido durante años por Marruecos debido a sus raíces familiares. Sin embargo, el jugador siempre ha tenido clara su prioridad.

Ni siquiera los intentos recientes, reforzados tras el amistoso entre Marruecos y Ecuador, han cambiado su postura. Las palabras del portero Yassine Bounou, invitándole públicamente a unirse, no han hecho más que acelerar una respuesta definitiva del joven madridista.

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Liderazgo en la sub-19 y madurez precoz

Más allá de su decisión internacional, Pitarch está llamado a ser uno de los referentes de la sub-19 española. Su crecimiento en el Real Madrid le ha situado en el foco mediático, aunque él prefiere rebajar expectativas.

“Parece que soy la estrella, pero quiero ser uno más”, aseguró, dejando entrever una madurez poco habitual para su edad.

Ese equilibrio entre ambición y humildad es precisamente lo que más valoran en la estructura de la selección, donde ven en él a un futbolista con potencial no solo para llegar a la absoluta, sino para marcar una época.