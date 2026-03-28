Joselu busca equipo en España tras acabar su experiencia en Qatar
Varios clubes ya se interesan por su fichaje
El Real Madrid, atento al movimiento de Adam Wharton en el mercado de fichajes
El mercado de delanteros veteranos se activa… y uno de los nombres propios vuelve a escena. Joselu Mato ya es agente libre tras finalizar su etapa en el fútbol catarí y su prioridad apunta claramente a España.
A sus 35 años, el exdelantero del Real Madrid no solo no pierde cartel, sino que vuelve a colocarse en el radar de numerosos clubes que buscan gol inmediato y experiencia contrastada.
Fin de etapa en Qatar y regreso al mercado
Tal y como ha trascendido en las últimas horas, Joselu termina contrato con el Al-Gharafa SC y queda libre para decidir su futuro. Sin ataduras, el delantero afronta semanas clave en las que elegirá su próximo destino. Su intención pasa por regresar al fútbol europeo, y especialmente a España, donde dejó una huella reciente imborrable.
El aval de su paso por el Real Madrid
Su última gran carta de presentación sigue siendo su etapa en el Real Madrid, donde formó parte del equipo campeón de la UEFA Champions League 2023-24.
Más allá de los títulos, su rendimiento en momentos clave reforzó su imagen como delantero fiable, capaz de aparecer cuando más se le necesita.
España, destino preferente
Aunque cuenta con propuestas de diferentes ligas, todo apunta a que su próximo paso estará en España. Un entorno que conoce a la perfección y donde su perfil encaja especialmente bien en equipos que buscan rendimiento inmediato sin necesidad de adaptación.
La decisión final dependerá tanto del proyecto deportivo como del contexto personal, pero el escenario está claro: Joselu vuelve a ser una oportunidad de mercado.