Rodrigo Hernández apaga sus propias palabras sobre su fichaje por el Real Madrid con dardo a la prensa

"Estoy acostumbrado a que corten lo que quieren de una entrevista de 50 minutos", respondió el centrocampista

Uno por uno y notas de la Selección Española ante Serbia: Notables y sobresalientes a gogó en Villarreal

Compartir







Rodrigo Hernández apaga sus propias palabras sobre el Real Madrid. El jugador del Manchester City fue titular este viernes en el triunfo de España ante Serbia (3-0), sigue recuperando sensaciones y será un fijo en el Mundial 2026 si no sufre ningún contratiempo físico. Tras el encuentro, ya en zona mixta, le preguntaron por lo que dijo hace apenas dos días antes respecto a su futuro. Y quiso matizar levemente sus palabras con un dardo a la prensa incluido.

En una entrevista en Onda Cero, a Rodrigo le preguntaron el pasado miércoles si podría decirle que no al Real Madrid, ya que el club blanco busca un centrocampista y el jugador acaba contrato con el City en 2027. Y su respuesta no fue otra que dejar la puerta abierta: "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo".

Rodrigo Hernández apaga sus palabras sobre el Real Madrid

Este viernes por la noche, desde la zona mixta del estadio de La Cerámica, el propio jugador quiso apagar esas mismas palabras. Y de camino, le dio un pequeño palo a la prensa: "Estoy acostumbrado a que corten lo que quieren de una entrevista de 50 minutos. Evidentemente, no le presto mucha atención", aseguró.

Posteriormente, en otra atención a los medios, dijo algo similar: "No tengo mucho más que decir, soy una persona que habla de cara. Ahí está la entrevista si la queréis escuchar al completo, y no según qué trozos. Simplemente eso".

PUEDE INTERESARTE Los debutantes de Luis de la Fuente en el España-Serbia: Mosquera y un Víctor Muñoz que tardó 9 minutos en marcar

Rodrigo cumplirá 30 años el próximo mes de junio, en pleno Mundial, y su futuro a corto plazo parece estar en el aire. Acaba contrato con el City en 2027 y se ha especulado con un posible cambio de aires, ya sea este mismo verano o dentro de un año con la carta de libertad. Incluso se ha especulado con una posible oferta del Real Madrid de 50 millones de euros. De momento, eso sí, todo rumores de cara a un futbolista cuya prioridad absoluta es la de estar en el Mundial en el mejor estado físico posible.