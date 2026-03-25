Miguel Casado 25 MAR 2026 - 12:19h.

Los blancos consideran que ya

Cristiano Jr. entrena en la cantera del Real Madrid con vistas a fichar por el equipo en un futuro

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Durante los últimos años, la política de fichajes del Real Madrid se ha caracterizado por apostar por jugadores jóvenes y con mucha proyección para dar el salto definitivo a la élite en el Santiago Bernabéu. Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Rodrygo, Vinicius o Endrick son solo algunos de los nombres. Como ellos, muchos aciertos, pero también errores. El balance parece positivo y las vitrinas del club lo avalan.

Ahora, como ha informado el periodista Ramón Álvarez de Mon, esa estrategia ha cambiado y para las próximas ventanas de mercado el objetivo será "introducir dosis de jerarquía y experiencia" en el vestuario para dotar a la institución de un "equilibrio más sólido que permita blindar la competitividad de una plantilla que, por momentos, ha pecado de una excesiva juventud".

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En el tweet compartido por el periodista, se habla de Florentino Pérez como un hombre que "tradicionalmente ha estado siempre un paso por delante de la realidad del mercado". Por ello, en 2014 instauró en Madrid la idea de "fichar a los futuros aspirantes al Balón de Oro antes de que su precio fuera inasumible".

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Pero los precios que hace un tiempo pagaron por los Fede Valverde o Martin Odegaard quedan muy lejos de los importes que mueven ahora los más jóvenes del panorama futbolístico. Ese encarecimiento, sumado a la falta de veteranía en algunos momentos en la plantilla merengue, han precipitado el cambio drástico en la política blanca.

La nueva política de fichajes del Real Madrid

"La nueva directriz de la planta noble del Bernabéu pasa por incorporar 'padres de familia'; futbolistas en plena madurez profesional que aporten un rendimiento inmediato y sirvan de guía para los más jóvenes", recoge Álvarez de Mon.

Y en esa línea, el reportero apunta a un nombre claro: Rodrigo Hernández. "Si su respuesta física es positiva, el internacional español representaría a la perfección este cambio de tendencia: un jugador con jerarquía, conocimiento del juego y capacidad para dar un salto de calidad instantáneo, aunque su ciclo en el club no se extienda durante una década", añadía la publicación en X.

Como él, Achraf Hakimi podría encajar. Conoce el club, pero también el éxito total en el panorama deportivo y es un buen candidato para suceder a Dani Carvajal en el lateral derecho. Con 27 años, encaja en la nueva política que el presidente del Real Madrid tiene pensado instalar en el seno del conjunto madrileño.