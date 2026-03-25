Cristiano Jr. entrena en la cantera del Real Madrid con vistas a fichar por el equipo en un futuro

Saray Calzada 25 MAR 2026 - 11:40h.

Mario Cortegana ha informado que Cristiano Jr. se ha entrenado con el Madrid con intención de en un futuro incorporarse al club

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Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que dejó su nombre en el Real Madrid. El portugués estuvo varios años en los que hizo historia y ahora su hijo mayor quiere seguir los pasos de su padre. Cristiano Jr. entrenó con el equipo sub16 del equipo blanco tal y como asegura Mario Cortegana en 'The Athletic'.

El periodista ha comentado que el primogénito del delantero portugués se ha entrenado en las categorías inferiores del Real Madrid y la intención es que en un futuro forme parte del club. Ahora mismo juega y entrena en la cantera del Al Nassr, equipo en el que está Cristiano Ronaldo desde finales de 2022. El joven jugador está ahora entrenando con el club blanco para no perder la forma y seguir en con los entrenamientos hasta que se solucione la situación en Oriente Medio.

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Cristiano Jr. se entrena con el Madrid

Antes de pasar por la cantera del club saudí estuvo en la del Manchester United, equipo en el que también estuvo el delantero portugués. El joven jugador de 15 años no solo ha pasado ya por varios clubes, sino que tiene proyección en la selección portuguesa con la que ya ha sido convocado para la sub17.

El nombre y el apellido es algo que añade más presión a la carrera y proyección del jugador. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador del Real Madrid con 450 goles y ganó numerosos títulos con el club blanco entre los que se encuentran LALIGA, varias Champions y también Copa del Rey.

El listón de Cristiano Ronaldo está alto. No solo para su hijo de cara al futuro, sino también en la actualidad. Desde que Mbappé fichó por el Real Madrid son muchas las comparaciones que se hacen sobre con el francés y también existe el debate de si llegará a ser tan importante y determinante para el club blanco como en su día lo fue el portugués. Fue un líder en el campo y se echaba el equipo a la espalda cada vez que lo necesita.