Fran Fuentes 23 MAR 2026 - 12:26h.

El hijo de Isabel Pantoja pensó que lo iban a contratar para una fiesta en Italia

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Cristiano Ronaldo es uno de los nombres más reconocibles no ya de la historia del fútbol, sino de todo el deporte. Además, es un gran empresario, con cadenas de hoteles, líneas de ropa y clínicas de injerto capilar por todo el mundo. Pues bien, alguien que creyó que iba a poder servirse de esa gran influencia mediática y empresarial del astro portugués fue Kiko Rivera, quien recibió un mensaje del jugador luso a través de su amigo Beto Pimparel, exjugador del Sevilla FC, para dar un salto enorme en su carrera como dj. Sin embargo, el sevillano y exjugador de la cantera del Real Madrid se llevaría un chasco enorme al descubrir el motivo real de su contacto.

Lo cuenta en el pódcast Torreznos: "Salí de Gran Hermano y había un portero en el Sevilla, portugués, que se llamaba Beto. Bueno, pues me llama Beto. 'Estoy aquí con la selección portuguesa y me dice Cristiano Ronaldo que quiere hablar contigo. ¿Le puedo dar tu teléfono? Y digo, claro. Total, que me quedo flipando y digo, hostia... Buah, me va a contratar para una de sus fiestas. Buah, esto me va a abrir a mí el mercado mundial", explica. En este momento, Kiko Rivera se encontraba súper emocionado, creyendo que su trayectoria musical estaba al filo de dar un salto, tal y como ocurrió, por ejemplo, con Kevin Roldán tras una fiesta con el Real Madrid.

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Sin embargo, el contacto tardaría algunos días en producirse: "Pasan los días y me pone un whatsapp. Me dice que es Cristiano, lo llamo y pongo a hablar con él. Yo pensaba 'ya voy a estar allí pinchando en Italia', porque jugaba en la Juve", imaginaba Kiko Rivera, quien se llevó un auténtico chasco cuando reveló el motivo real de la llamada.

"Era para ponerme pelo", explica. Una revelación que provocó que los dos compañeros del pódcast se partieran de la risa de manera incontrolable. "Había habido una clínica en Madrid, y claro. No lo entiendo, tío", lamenta. Mientras los otros dos se parten de risa, uno de ellos le suelta el improperio: "¡Será hijo de puta! Te llamó para ponerme el pelote. ¡Te llamó por calvo!", se carcajea.

Entonces, Kiko Rivera sigue explicando la anécdota: "El tío ha pensado y dice, ¿quién es el calvo más conocido? ¡Este! ¡Hijo de la gran puta! El caso es que yo no quiero ponerme pelo", explica. Algo que al otro compañero le hace mucha gracia: "Yo lo que quiero es pinchar", dice, como si él fuera Kiko Rivera. "¡Pero el que te voy a pinchar voy a ser yo!", parodia como si fuera Cristiano Ronaldo, antes de continuar riéndose sin remedio.

Entonces, el dj explica que intentó sacarle tajada por recomendación de su agente: "Total, que ya le dije al otro, yo no me quiero poner pelo. A mi representante. Me dice, pídele un millón de euros, que un millón de euros para este...", explica. Sin embargo, debe ser que el acuerdo no llegó a buen puerto, porque Kiko Rivera termina con un comentario dirigido hacia Cristiano Ronaldo: "¡Tieso!". Tienes el vídeo insertado abajo, no te lo pierdas porque no tiene desperdicio, de verdad.