Ana Peleteiro hace el primer ‘house tour’ de su nueva casa y desvela quiénes serán sus vecinas

Saray Calzada 20 MAR 2026 - 12:17h.

Ana Peleteiro ha enseñado cómo está su casa en la actualidad

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Ana Peleteiro no solo triunfa en las pistas de atletismo, también en su faceta como influencer. Desde hace unos años está inversa en este mundo y colabora con numerosas marcas . Este trabajo y el que ha desarrollado en el deporte con mucho esfuerzo y sacrificio le ha podido permitir construirse la casa de sus "sueños". La gallega ha ensañado a sus seguidores por primera vez cómo van las obras del que será su futuro hogar. Ahora está en obras y ha avanzado que este será el primer 'house tour' de los tres que tiene pensado hacer.

La atleta comenzaba enseñando los exteriores de la casa y cómo había elegido esa parcela. "Empezamos a mirar terrenos en 2023, después de nacer nuestra hija Lúa. Al final de año por fin lo encontramos porque era muy complicado. Teníamos unos requisitos muy claros", comentaba. Fue su padre el que dando un paseo lo encontró cerca de donde ellos viven. "Vinimos a verlo y nos enamoramos".

Ana Peleteiro detalla cómo será su casa y quiénes serán sus vecinas

"La parcela tiene tres mil metros, estamos al lado de la playa y al lado del centro de la ciudad. Estamos encantados con la ubicación, con el entorno, hay mucha tranquilidad y, sobre todo, mucha privacidad, que para nosotros era algo esencial", dijo sobre la localización de la casa.

Ana Peleteiro se dispuso a contar cómo quedaría distribuido el jardín y todo lo que tenían pensando hacer. Salían los alrededores de la casa. En las imágenes se veían unas vacas de fondo. "A la gente le confunde mucho que tengamos vacas cerca de casa porque piensan que esta casa está en medio del campo y no. Si os doy la vuelta está todo lleno de edificios, pero justo hemos tenido la suerte que las parcelas colindantes de ese terreno no se puede edificar y en una de ellas tenemos estas vecinas tan monas. Van a ser mis vecinas todos los días", decía mientras enfocaba a las vacas en el prado.

La atleta tras contar cómo quedaría el jardín se entraba en la casa y contaba cómo iba a ser su disposición y qué iba a haber en cada lugar que ahora todavía es ladrillo y cemento.