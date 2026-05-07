Así va la carrera entre España y Alemania

Celia Pérez 07 MAY 2026 - 07:47h.

Bayern, Friburgo y Rayo Vallecano marcarán la pelea

Así vivimos la clasificación por la plaza extra este miércoles

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Tras la eliminación del Atlético de Madrid en semis de Champions y el empate del Bayern de Múnich anoche frente al PSG, España pone el punto de mira en los partidos europeos de esta noche para seguir pendiente de la pelea por la plaza extra en la Champions League. Alemania apenas si sumó con dicho resultado, por lo que España salió reforzada en la carrera.

Después los resultados de este miércoles, España suma 21.781 puntos y se mantiene por arriba de Alemania, que suma 21.357 puntos y sigue en la tercera posición. Una distancia que se reduce a tan solo 0.424 puntos de diferencia entre ambos. Por su parte, Inglaterra tiene prácticamente asegurada una plaza adicional para la próxima Champions, mientras que la otra en discordia se la disputarán seguramente entre españoles y alemanes.

Pendientes del Friburgo-Sporting de Braga y Estrasburgo-Rayo Vallecano

En esta situación es clave lo que pase en los partidos de esta noche entre el Friburgo y el Sporting de Braga en Europa League y el Estrasburgo y el Rayo Vallecano en la Conference League. Un equipo alemán y uno español, pero... ¿qué necesita España para conseguir la quinta plaza?

Pues bien, hay dos opciones para que LALIGA se lleve esa quinta plaza para Champions por delante de la Bundesliga y es que el Braga consiga eliminar al Friburgo en semis. Eso garantizaría la disputadísima plaza extra, que también puede conseguir si el Rayo gana su partido ante el Estrasburgo. En este caso, el cuadro de Íñigo Pérez también nos daría la plaza ocurriese lo que ocurriese en el otro partido.

La batalla entre España y Alemania por la plaza extra en Champions League está servida y más apretada que nunca, por lo que todos los ojos se posan en los partidos de esta noche que definirán por fin la participación del quinto de LALIGA en la máxima competición europea o no.