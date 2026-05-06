Fran Fuentes 06 MAY 2026 - 23:04h.

Un gol de Kvaratskhelia a los dos minutos de juego sentenció la eliminatoria

Luis Enrique, tajante ante las críticas por el nivel defensivo en el PSG - Bayern: "Opiniones de mierda"

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El Bayern de Múnich y el PSG empataron a uno en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League, un resultado que mete al conjunto parisino en la gran final. El gol de Kvicha Kvaratskhelia en los primeros dos minutos fue igualado por Harry Kane en los últimos instantes del encuentro, lo cual le sirvió a los de Luis Enrique para meterse en la final merced al resultado de la ida.

Prácticamente en la primera ocasión de peligro, Kvaratskhelia dejó atrás a Laimer y puso un balón atrás dentro del área que Dembélé no perdonó. El dominio parisino continuó, pero el Bayern, aunque tardó unos minutos, se acabó asentando sobre el terreno de juego. Logró tener algo más de balón y logró llevar peligro a la portería rival con un pase de Musiala hacia Kane que cortó Marquinhos in extremis. Siguió presionando el conjunto alemán, con una acción peligrosa de Olise que acabó en córner y un robo de Luis Díaz a Zaïre-Emery en la presión, pero abortó bien el cuadro parisino.

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Sobre el 16 de partido, Jamal Musiala se lesionó, pero pudo volver sin mayor inconveniente. El dominio pasó a ser alterno, aunque la ocasión volvió a caer para el PSG, mucho más preciso en los metros finales. Fue, de nuevo, Kvaratskhelia quien, perfilándose hacia dentro, disparó con pierna derecha, aunque el balón rebotó en Upamecano y la atrapó Neuer. La réplica la tuvo inmediatamente después Luis Díaz con una jugada personal en la que puso a bailar a Zaïre-Emery, pero su tiro se marchó alto.

Volvió a intimidar Olise con un disparo clásico, perfilándose con su pierna izquierda hacia dentro y buscando la escuadra, pero se le marchó alta. Poco después, el encuentro tuvo un conato de polémica con una mano de Nuno Mendes, que ya tenía cartulina amarilla, pero el árbitro se lavó las manos pitando una falta previa de Laimer. Lo mismo hizo poco después, con una mano clarísima de Joao Neves dentro del área del PSG en un despeje que no quiso señalar como penalti.

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Los ánimos se fueron caldeando, aunque la siguiente acción el propio Joao Neves remataría de cabeza unafalta lateral que palmeó Neuer con una parada espectacular. Tras esta acción, el Bayern se desplegó y sumó hasta tres ocasiones peligrosas en las botas de Musiala, pero el mediapunta alemán no acertó a definir. Y todavía sumaría una acción más el conjunto alemán, con un cabezazo de Tah en una jugada a balón parado que se marchó rozando el poste.

Harry Kane igualó en el descuento pero no sirvió para nada

Ya en la segunda parte, el Bayern lo intentó pero el PSG se defendió bien. Las ocasiones, de hecho, llegaron del lado del PSG, con un tiro de Doué y otro de Kvaratskhelia que repelió Neuer, bien colocado. Se desplegó en un par de ocasiones el conjunto alemán, pero apenas sumó un tímido acercamiento en las botas de Stanisic, con un tiro mordido desde la frontal que atrapó Safonov con facilidad. Las ocasiones se sucedieron para uno y otro equipo, con Doué liderando en el conjunto francés y Luis Díaz y Olise intentando tirar del carro en los alemanes, pero la falta de acierto y los porteros evitaron que se moviera el marcador.

Después de 94 minutos remando a contracorriente, Harry Kane logró igualar el encuentro con un remate a la escuadra, pero ya no quedaba tiempo para más.