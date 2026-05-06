El club rojiblanco, muy enfadado por el arbitraje ante el Arsenal

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El Atlético de Madrid se marchó de Londres eliminado y enfadado. Tras caer 1-0 ante el Arsenal FC y quedarse a las puertas de la final de la Champions League, los jugadores decidieron no señalar al árbitro del encuentro, Daniel Siebert, durante sus comparecencias posteriores. Sí dejó algún palito Diego Pablo Simeone en sala de prensa, además de Giuliano en redes sociales. Y ahora, además, el club ha dado un paso más con una queja ante la UEFA.

Este mismo martes, según fuentes del club, se han puesto en contacto con la UEFA para mostrar su malestar por el arbitraje de Siebert en Londres. La entidad expresó su incredulidad ante el organismo al entender que hubo decisiones extrañas desde el punto de vista arbitral y, además, durante la retransmisión no se pudieron ver con claridad acciones decisivas.

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Las tres polémicas del Atlético de Madrid ante el Arsenal

Concretamente, señalan tres jugadas. La primera se produjo a los 41 minutos, cuando Calafiori empujó a Giuliano Simeone dentro del área de manera evidente y sin disputar el balón con la excusa de que el linier había levantado la bandera, señalando fuera de juego, en vez de dejar seguir la acción ante una posible ocasión manifiesta de gol. El problema es que, horas más tarde, el propio Giuliano demostró que partía desde su campo y no había fuera de juego. Y lo tuvo que demostrar Giuliano en sus redes porque la realización televisiva, de producción inglesa, no puso ni una sola repetición de su posición durante el partido.

La segunda se produjo en la segunda mitad y es aún más clara. Calafiori dio un pisotón a Antoine Griezmann en el área... y Siebert decidió señalar una supuesta falta previa de Pubill. Falta que, a tenor de las repeticiones, era inexistente. El penalti, de nuevo, se fue al limbo.

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La tercera queja apunta al tiempo añadido. El Arsenal se dedicó a perder tiempo durante los últimos minutos, algo habitual en ese contexto para cualquier equipo, y Siebert sólo decidió añadir 5 minutos. La cuestión es que ese tiempo añadido no se jugó, ya que los jugadores del Arsenal escondían balones en la banda e incluso hubo un par de roces en el área técnica, con Simeone y Andrea Berta como protagonistas. Lejos de añadir aún más sobre el añadido, el colegiado pitó el final en el 95:30. De los 5 minutos que había alargado, sólo se jugaron 1 minuto y 30 segundos.