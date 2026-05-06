Diego Páez de Roque 06 MAY 2026 - 07:39h.

Giuliano Simeone partía desde su campo antes del empujón de Calafiori

La reflexión de Miguel Ángel Moyá con la eliminación del Atlético: "Igual te meten dos o tres y ya no sufres"

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El Atlético de Madrid puso fin a su andadura en la Champions League 2025/26 tras caer contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Los de Diego Pablo Simeone encajaron un gol justo antes del descanso y, a partir de ahí, no pudieron darle la vuelta al resultado.

Los jugadores colchoneros hicieron autocrítica tras el encuentro, aunque también se miró mucho a la actuación arbitral. Y es que el partido no estuvo exento de polémicas, y las más comentadas ocurrieron en el área de David Raya.

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La más destacada fue el penalti no pitado sobre Antoine Griezmann tras un pisotón de Calafiori que fue anulado por una falta previa e inexistente de Marc Pubill. Sin embargo, no fue la única acción del lateral italiano cometiendo un penalti claro.

Giuliano Simeone muestra su posición legal antes del penalti

En el minuto 41, cuando el marcador todavía reflejaba el 0-0, Jan Oblak encontró a Giuliano Simeone con un balón en largo. El delantero argentino peleó con Calafiori hasta que el balón entró en el área de David Raya y fue entonces cuando se llevó un empujón muy descarado del italiano.

Sin embargo, rápidamente el colegiado señaló el fuera de juego. Durante la carrera, el linier levantó el banderín por posición antirreglamentaria del argentino. Aun así, esto no indica que la jugada haya finalizado y, en la retransmisión del partido, no se apreció ningún pitido del árbitro de campo -que sí hubiese hecho que la jugada se terminase-.

Giuliano Simeone reclamó penalti e incluso que fuese a verlo al monitor del VAR. No obstante, el juego se reanudó rápidamente y durante todo el encuentro no se mostró ni una repetición de la posición del extremo del Atlético de Madrid.

Horas después, el propio jugador rojiblanco compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se ve claramente que en el momento del saque de Jan Oblak, Giuliano Simeone parte de posición legal, pues está dentro de su propio campo. Al no haber finalizado la jugada hasta que se realizó el empujón de Calafiori, el VAR debería haber corregido la decisión tanto del linier como del propio colegiado, pues el italiano se desentiende del balón y empuja descaradamente al argentino.

Tras el encuentro, Giuliano Simeone también se pronunció acerca de la otra polémica acción en la que estuvo involucrado, otro agarrón dentro del área del Arsenal, esta vez de Gabriel Magalhaes.

"Fue todo muy rápido. Lo que sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo chutar bien. Es lo que sentí. El árbitro en algunas jugadas como en esa no fue ni al VAR, lo mismo que en una jugada de Antoine, y no cayó de nuestro lado".