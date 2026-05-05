La reflexión de Miguel Ángel Moyá con la eliminación del Atlético: "Igual te meten dos o tres y ya no sufres"

Fran Fuentes 05 MAY 2026 - 23:38h.

"Pasaron pocas cosas en el Metropolitano, pero hoy igual han pasado menos", explica

Simeone aplaude a la afición, manda una indirecta al árbitro y deja su futuro en el aire: "Ahora mismo no"

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El Atlético de Madrid cayó eliminado frente al Arsenal en las semifinales de la UEFA Champions League. Un resultado ajustado en ambos partidos, y un desenlace doloroso para los rojiblancos que le privará de estar en la tercera final de Champions desde que llegó Diego Pablo Simeone. En este sentido, Miguel Ángel Moyá, exjugador rojiblanco y comentarista, ha lanzado una reflexión sobre la eliminación que dará que hablar. Y es el exportero siente que la clasificación se ha quedado muy cerca, pero a la vez muy lejos.

Así lo cuenta durante el post partido de Movistar Liga de Campeones: "Es una sensación de haber estado muy cerca, pero a la vez muy lejos. Cerca porque la eliminatoria ha estado muy igualada. Porque el resultado es mínimo, es un gol, pero también lejos. Porque pasaron pocas cosas en el Metropolitano, pero hoy igual han pasado menos", explica.

En este sentido, Miguel Ángel Moyá aseveraba que la solidez defensiva de los gunners ha sido la clave de la eliminatoria: "Ha sido muy difícil, es muy difícil meterle mano a este Arsenal en su campo. No sé cuántos partidos van sin encajar gol en casa y los partidos que llevan sin encajar gol en Champions", asegura.

Por último, el exportero siente que un resultado tan corto puede ser engañoso por lo que se ha visto sobre el césped, y que quizá con una goleada en contra la reflexión sería otra: "La gente dirá 'lo hemos tenido muy cerca', y es verdad. Igual te meten 2 o 3-0 y ya no sufres, pero ¡ah! Ha dolido mucho. Y creo que es justo que el Arsenal esté en la final, las cosas como son. Se ha tenido muy cerca", sentencia.

De este modo, el Atlético de Madrid se queda a las puertas de luchar por una Champions, y Miguel Ángel Moyá sabe lo doloroso que es un resultado tan ajustado.