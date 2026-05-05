Ángel Cotán 05 MAY 2026 - 22:54h.

Antoine Griezmann y Marc Pubill, los mejores

Alineaciones confirmadas de Arsenal y Atlético de Madrid hoy, vuelta de semifinales de Champions League

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Se acabó el sueño de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid aterrizaba en Londres con la obligación de vencer al Arsenal para alcanzar la ansiada final europea, pero aunque pudo igualar el luminoso con una clamorosa ocasión de Giuliano Simeone, los gunners se llevaron el gato al agua. Con jugadores entre algodones y algunos muy lejos de su mejor versión, el 'Cholo' no pudo con Arteta.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Arsenal y ponemos nota a su partido en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League.

Jan Oblak (5): El primer tiro a puerta que recibió en la primera mitad acabó con un balón muerto en el área pequeña que aprovechó Saka. Se quedó corto en la salida previa. No tuvo mucho más trabajo.

Marc Pubill (6,5): Su despeje, con Giuliano mejor posicionado para hacerlo, acabó dando pie al tanto inglés aunque no le vio. Mucho mejor en el eje de la zaga. Se las tuvo tiesas con Gyokeres. Serio encuentro el suyo.

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Robin Le Normand (4): Excesivamente relajado en el tanto inicial. El atacante local le comió la tostada. Abandonó el terreno de juego en el primer movimiento desde el banquillo del Cholo.

David Hancko (5,5): Entró al partido muy concentrado, pero no logró evitar el pase profundo a Gyokeres que acabaría en el 1-0. No cometió errores.

Matteo Ruggeri (6): Le tocó bailar con la más fea y comenzó el encuentro muy metido. Se mantuvo de pie todo el partido.

Marcos Llorente (6): Despliegue físico a la altura de la cita de esta noche, aunque no tanto su toma de decisiones. Se lo dejó todo.

Koke Resurrección (5,5): Pundonor aunque le faltó brillo con balón. Otra vez derrochando trabajo.

Giuliano Simeone (4): Importante en el trabajo sin balón, tuvo pocas opciones de correr, pero una fue clarísima. Un mal control y un leve toque del defensor le impidió empatar el encuentro. La más clara del encuentro, y con Raya superado, le cuesta el suspenso.

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Ademola Lookman (2): Muy vigilado por los defensores gunners con hasta dos marcas. Desaparecido.

Antoine Griezmann (6,5): Con una acción defensiva top evitó un remate a placer del rival en el área pequeña. Asumió el rol de centrocampista creativo ante las dificultades para hacer daño al Arsenal. Un disparo suyo debió acabar en pena máxima a favor del Atlético. El mejor con balón de los colchoneros.

Julián Álvarez (5): Fue el protagonista del primer aviso colchonero en el partido e intentó aportar soluciones en la creación. Llegaba tocado, se notó y acabó pidiendo el cambio.

Los cambios de Simeone en el Arsenal - Atlético de Madrid

Johnny Cardoso (4): Nulo impacto en el centro del campo.

Alexander Sorloth (4,5): Le tiraron lavadoras a la desesperada. Se le quedó atrás cuando tenía un balón claro para rematar. Al menos amenazó.

Nahuel Molina (4,5): En posiciones muy adelantadas. No mejoró lo que había.

Álex Baena (5,5): Salió pidiéndola constantemente, aunque le faltó clarividencia. Quiso tirar del carro y encontró a Sorloth en el área... pero este no acertó.

Thiago Almada (5): Demostró personalidad sin las estrellas en el campo.