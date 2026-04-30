Pablo Sánchez 30 ABR 2026 - 14:11h.

Giuliano acusa a Ben White de faltar el respeto al Atlético y Simeone 'evita' la tangana con el Arsenal

Se lesionó en el duelo de ida en el Metropolitano

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Una de las grandes incógnitas del Atlético de Madrid de cara a la vuelta de las semifinales de Champions es Julián Álvarez. El argentino se marchó lesionado del duelo de ida y, a la espera de pruebas, todo eran nervios en el entorno colchonero. El club, tras analizarlo de manera minuciosa, arroja noticias positivas de cara al duelo europeo.

Según informa Carrusel Deportivo, Julián sufre un esguince de tobillo de bajo grado. El delantero se perderá el duelo liguero, pero todo apunta a que estará disponible frente al Arsenal mientras no se produzcan recaídas.

Altercados en el Metropolitano

La Policía Nacional detuvo anoche a un joven de 21 años por desórdenes e identificó a otras 19 personas durante los altercados que presuntamente protagonizaron un grupo de aficionados radicales del Atlético Madrid en su llegada ayer al estadio Metropolitano, en la Avenida de Arcentales.

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Fuentes policiales han indicado a EFE además que en estos incidentes seis personas fueron propuestas para sanción. Los altercados se produjeron horas antes de que comenzara el partido de ida de semifinales de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal a las 21:00 horas.

En medio del ambiente festivo que caracteriza los recibimientos de los rojiblancos a su equipo, varios radicales rompieron el cordón policial, lo que motivó varias cargas de los agentes que disuadieron a la masa en la a Avenida de Arcentales, aledaña al recinto.

Cerca de 1.500 efectivos de seguridad y emergencias integraban el dispositivo de seguridad para el partido, del que se preveía la asistencia de cerca de unos 3.500 aficionados ingleses en un estadio que presentó aforo completo de 69.000 asistentes.