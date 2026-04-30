Corberán no espera un Atlético relajado y recuerda: "Nosotros seguimos jugándonos la vida"

David Torres 30 ABR 2026 - 14:05h.

"Siempre espero la mejor versión del Atlético, es un duelo entre dos de los clubes más importantes del fútbol español"

Qué probabilidades tiene aún el Valencia CF de bajar a Segunda

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ValenciaCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido este jueves en sala de prensa para analizar el duelo de la Jornada 34 de LALIGA EASPORTS contra el Atlético de Madrid en Mestalla. El técnico de Cheste sabe que su equipo con 39 puntos no está salvado y que, por tanto, se juegan la vida. Además, aunque es consciente, como todo el mundo, que el Atlético de Madrid llegará con bajas y la cabeza puesta en la vuelta de semifinales de Champions, no se fía un pelo.

En ese sentido, ha comentado que "Siempre espero a cualquier rival en su mejor versión. Uno tiene que centrarse en sí mismo. Vi el partido de ayer. Espero un partido exigente y competitivo entre dos de los equipos más importantes del fútbol español"

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué Atlético espera?

¿Cómo se prepara un partido así? ¿Cambia la mentalidad?

La preparación del partido es sencilla. Nos seguimos jugando la vida en cada partido. Eso facilita la dinámica. Somos conscientes de nuestra situación.

La temporada de Javi Guerra ¿Qué le falta?

Trabajo pensando que lo mejor de cada jugador está por llegar. Que el buen rendimiento sea la base y no el techo del siguiente partido. Con esa ilusión trabajo. Me alegro de su buen rendimiento, pero la exigencia del fútbol es máxima.

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Se habla de renovaciones y fichajes. ¿Usted en qué se fija para valorar el rendimiento de un jugador?

En mi cabeza no pienso en nada del futuro, sólo en el Atlético de Madrid. Mi mente está puesto en eso. Momento Atlético de Madrid.

¿Espera un Atlético relajado?

Siempre espero la mejor versión de ellos. Vienen de una victoria en Liga, también vi los que perdieron. Es un equipo que siempre te va a exigir. En los últimos diez años sólo hemos ganado en una ocasión.

Si el Valencia gana ¿Ya está salvado?

No pienso en el futuro, me centro en conseguir 42 puntos, en ganar y que nos acerque a un resultado que deseamos

¿Pepelu seguirá de central?

Lo primero que nos ha dado es la posibilidad de jugar en esa posición. Se ha adaptado perfectamente y aportando recursos y solventando las necesidades de esa posición con éxito. Es bueno tener alternativas.

¿Qué le queda a Agirrezabala?

Es una cuestión de sensaciones, de adaptación de él a su rodilla. Ya está con el entrenador de portero. Si en los próximos días sigue bien se integrará con el grupo.

¿Sadiq-Hugo Duro juntos?

El año pasado jugaron los dos juntos contra el Atlético. Depende de las necesidades del equipo. Lo uso cuando estamos volcados con el rival. Beltrán es un nueve, pero más un nueve y medio, que le gusta enganchar y jugar en la mediapunta. Sadiq y Hugo Duro son más nueve puros, pero también guardarse una alternativa en el banquillo es siempre positivo.

El Valencia CF contra los grandes no ha sacado ni un punto ¿pueden ganarlo?

Por supuesto que pienso que podemos conseguirlo, aunque este año no hemos ganado contra ninguno de los cuatro primeros. Ante el Madrid competimos, tuvimos un palo; contra el Villarreal tuvimos un penalti que luego el CTA dijo que no era. En el Metropolitano hicimos un buen partido con muchas ausencias. Ahora tenemos una oportunidad de poder hacerlo.

Qué Atlético espera: ¿Le beneficia el debate sobre si se deja ir o no en LALIGA?

Todo lo que tiene que ver un partido depende de la mentalidad con la que tú lo juegas y de si eres capaz o no de mostrar tu capacidad ofensiva y tu capacidad defensiva. Por lo tanto, centrarnos absolutamente en nosotros y no en el rival. El rival sabemos que es un gran equipo, si no, no estaría en semifinales de la máxima competición europea, uno de los cuatro mejores equipos de Europa al día de hoy.

Tiene una plantilla configurada para optar a tres competiciones, la de la Liga, a la de la Copa que lleva a la final y a la que está en la semifinal. Por lo tanto, siendo muy conscientes de la exigencia del rival y sin especular en absoluto, esperamos siempre lo mejor de un rival y lo mejor de nuestro equipo.