Rueda de prensa posterior al Atlético-Arsenal de semifinales de Champions

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en la ida ante el Arsenal, tres notables y dos suspensos

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pasó por los micrófonos de Movistar tras el empate ante el Arsenal FC en la ida de semifinales de la Champions League. El técnico no ha dado muchas pistas sobre la lesión de Julián Álvarez y ha confirmado que tanto Giuliano Simeone como Sorloth acabaron tocados. Además, manda un mensaje a la afición de cara al encuentro de vuelta.

Cómo está Julián Álvarez: "Le harán pruebas para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible".

¿Optimista con Julián?: "Siempre soy optimista".

Giuliano y Sorloth con molestias: "Giuliano tuvo un contacto, un golpe en la cintura que le molestaba mucho, esperemos que sea poco. Sorloth dijo que le molestaba la pierna y le cuidamos para no forzarle".

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¿Faltó fortuna?: "No creo en este tipo de fortuna, creo que si tienes más o menos contundencia. El primer tiempo fue parejo, quizá mejor ellos con la pelota, pocas ocasiones. Es un equipo muy bueno, no han perdido ningún partido en Champions, entraban los suplentes y eran mejor que los titulares. Todo espectacular para un segundo tiempo muy bueno nuestro, que tuvimos situaciones para poder ganarlo, pero no tuvimos la contundencia que se necesitaba".

Más agresividad: "Bajaron ellos un poco su intensidad, nosotros crecimos en nuestro orden para quitarle tiempo para recuperar la pelota, empezamos a jugar mucho mejor en la última línea y aparecieron la de Lookman, Griezmann... Pudimos haber hecho un poco más".

Protestas por los dos penaltis: "Para cobrar un penal en semifinales de Champions tiene que ser un penal. Si es un contacto mínimo... es una semifinal. El contacto me pareció mínimo, el del primer tiempo, y me pareció que podía no ser penal".

En la vuelta no estará la afición: "Fue increíble, la llegada espectacular, el estadio creo que pocas veces ha igualado el ambiente que tuvimos sobre todo al inicio del partido y en la continuidad del segundo tiempo. No estarán presentes, pero sus almas y sus corazones van a estar ahí".