Saray Calzada 29 ABR 2026 - 22:03h.

La acción polémica se produjo casi al borde del descanso

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El Atlético de Madrid y el Arsenal parecían tener un plan muy similar de partido. Todo estaba igualado hasta que el minuto 43 el colegiado tomó una decisión que cambiaría el marcador y el partido. Gyökeres recibió en el área, se dio la vuelta y Hancko desde atrás le desequilibró. Danny Makkelie lo tuvo claro desde el inicio y señaló la pena máxima. Se revisó en el VAR, pero la decisión no se cambió.

Tanto en la retransmisión como algunos expertos arbitrales tenían claro que el contacto no era tal como parecía para pitar penalti. "Al árbitro le pilla en una perspectiva trasera, es posible que haya visto un atropello, seguro que los compañeros del VAR van a intentar echarle una mano", decía al principio Mateu Lahoz esperanzado a que la decisión se revocara, pero no fue así.

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"Tal y como está el criterio, ha pitado muchísimo, podría ser consistente para no llamarle al monitor, pero yo siempre digo lo mismo, este tipo de situaciones cuando llegas al vestuario y la ves se te cae el alma, pero es posible que no le llamen". "Me ha pasado que he visto la mitad de la jugada, cuando he llegado al vestuario he dicho cómo no me dais una segunda oportunidad. El VAR es una herramienta magnífica, pero no la utilizan", terminó diciendo.

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Iturralde González en la Cadena SER también se mostraba muy contundente. "Hay contacto, pero no suficiente para tirar a un tío de 1.90. Eso no es penalti en la vida. Ni le traba en las piernas, no es nada, ni le arrolla", dijo el excolegiado.

Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador en ElDesmarque, también opinaba lo mismo. "Hancko contacta leventemente a Gyökeres y al notarlo, se deja caer. Ese contacto no desequilibra a nadie a pesar de ser por la espalda, menos aún, a un tío de 189 centímetros", dijo en redes.