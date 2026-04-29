Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 21:09h.

Disturbios y gas pimienta en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano con miles de aficionados afectados

Entonó con emoción el himno de su equipo

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Un partido del calibre del que disputaban este martes Atlético de Madrid y Arsenal en la Champions merecía un recibimiento por todo lo alto y así fue. La hinchada rojiblanca brindó una calurosa bienvenida a su equipo al verde entre cánticos, gritos y miles de rollos de papel higiénico. Entre las incontables gargantas estaba la de José Luis Martínez - Almeida.

El alcalde de Madrid, presente en el palco del Metropolitano, entonó el himno del Atleti a grito pelado mirando al cielo y con mucha emoción. Ni la conversación que Cerezo trataba de tener con él le hizo inmutarse. Concentración total antes de que el esférico rodase en el feudo colchonero.

Sin duda, la imagen de Almeida cantando el himno de su Atleti fue una de las escenas más llamativas del impresionante partido que disputaban este miércoles ambos equipos. Un primer asalto del que los dos se quieren marchar con un resultado positivo para Londres. En la final esperará el PSG o el Bayern, pero eso ya es otro cantar.