Jorge Morán 28 ABR 2026 - 06:39h.

Hay dos claves que podrían decantar la eliminatoria de Champions League

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Faltan dos días para que el Atlético reciba la visita del Arsenal para las semifinales de Champions League. Un duelo en el que los de Simeone llegan con varias dudas, con jugadores como Pablo Barrios o Julián Álvarez entre algodones. En frente estará el equipo de un Mikel Arteta que va líder de la Premier League, de la que no puede desengancharse en su pelea con el Manchester City.

Un duelo entre dos equipos parejos que buscan conquistar 'La Orejona' por primera vez en su historia. Dos equipos con muchas similitudes, pero con algún que otro factor clave que podría hacer decantar el duelo para uno de los dos lados.

Las claves del Arsenal para ganar al Atlético

Durante el último programa de ElDesmarket, Nacho Donado analizó la eliminatoria y señaló que la clave de los rojiblancos podría estar en seguir haciendo un gran primer partido. "Los partidos de ida en el Atlético les han encarrilado la eliminatoria, excepto con el Brujas. Le pasó con el Barça, tanto en Copa como Champions. La primera baza es pegar primero y pegar más duro. Sería un error pensar que hay que sobrevivir en Londres, el Atleti tiene que ir a ganar, y en Londres tiene que hacer el partido para pasar la eliminatoria. Eso pasa también por ser ofensivo", apuntó el periodista.

Pero en frente habrá un Arsenal bien trabajado, que cuenta con un factor que puede ser determinante y que asusta a Nacho Donado. "Balón parado", comenzó diciendo. "En ese partido el Atlético aguanta 60 minutos y es precisamente con el balón parado cuando el Atleti se cae. Esta encajando muchísimos goles el Atlético a balón parado y el Arsenal ahí tiene el mejor balón parado de Europa", destacó.

Además del balón parado, el Arsenal cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo. Un Saka que aunque no llega en su mejor momento puede solventar la eliminatoria él solo. "Sólo jugó 10 minutos contra el Newcastle tras volver de lesión. Es el jugador diferencial, es el Lamine Yamal inglés, para el que no lo haya visto tanto. Jugador muy desequilibrante, es de gravitar todo el juego alrededor suyo, pero no parece que llegue a su mejor nivel", zanjó.