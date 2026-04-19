El Manchester City de Pep Guardiola pone la Premier al rojo vivo, gana al Arsenal y ahora depende de sí mismo

Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 19:58h.

Pep Guardiola le gana la partida a Mikel Arteta y el City ya depende de sí mismo para ganar la Premier

Quién es Antoine Semenyo y por qué el Manchester City acaba de pagar 72 millones por su fichaje

Compartir







La recta final de la Premier League se antoja apasionante. Este domingo se preveía crucial para el devenir de la competición liguera en Inglaterra. Primero contra segundo; Arsenal contra Manchester City; Mikel Arteta contra Pep Guardiola. Los 'gunners' llegaban con un colchón de seis puntos de distancia, pero tras la victoria del combinado local... la Premier se pone patas arriba. Porque más allá del triunfo de Guardiola (2-1 con goles de Rayan Cherki y Erling Haaland), el City depende de sí mismo para arrebatarle la liga al Arsenal. Con un partido menos y con el 'golaverage' a favor, un empate a puntos beneficiaría a los de Mánchester.

Guardiola sabía que este partido era crucial para sus intereses. Sin Champions League de por medio y con las semifinales de la FA ante el Southanton a la vuelta de la esquina, el City tenía este choque marcado en rojo. Sabían que, de ganar, la presión en las últimas cinco jornadas de liga sería mayúsculo. Y así ha sido. Con Cherki haciendo magia y con Haaland recuperando su olfato goleador, los locales superaron a un Arsenal incapaz de aprovechar los desbarajustes de Gianluigi Donnarumma bajo palos.

PUEDE INTERESARTE Así queda la pelea por la salvación en LALIGA Hypermotion: Cádiz y Valladolid aumentan el lío

De la pifia de Donnarumma al gol de Haaland

Y es que el italiano acaparó todos los focos cuando el Arsenal empató por una pifia suya: Kai Havertz aprovechaba un mal despeje de Donnarumma pasado el cuarto de hora para igualar la contienda. Pero ese error no evitó que el City se fuera para atrás, todo lo contrario. Con Rodri en el centro del campo, Bernardo Silva en modo supremo y un Haaland que marcó la que tuvo.

PUEDE INTERESARTE El Bayern es campeón de la Bundesliga de nuevo: los datos de su espectacular dominio en Alemania

Todo, mientras el Arsenal desaprovechó las oportunidades que sí tuvo. Porque los de Arteta, hasta el final del partido, buscaron un empate que hubiera servido para encarar las últimas cinco jornadas de Premier con un poco más de tranquilidad. Ahora, con el City a un partido de distancia y con todo a favor, lo tiene algo más fácil para ganar la liga. Además, que el Arsenal aún sigue vivo en la Champions, donde intentará llegar a la final eliminando al Atlético de Madrid.

El calendario de ambos en el tramo final

El Manchester City tiene que jugar aún ante el Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa; además de esas semifinales de FA Cup que tiene contra el Southamton.

Por otro lado, el Arsenal, apartando la Champions, tiene que enfrentarse a: Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley y Cristal Palace.