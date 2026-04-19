Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 19:24h.

El Bayern remonta al Stuttgart y mira ya al triplete

En vídeo, aficionados del Bayern Múnich lanzan petardos y fuegos artificiales en el hotel del Real Madrid

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El Bayern de Múnich ha cumplido con la tónica habitual y se ha proclamado campeón de la Bundesliga a fala de cuatro jornadas al remontar al Stuttgart con un 4-2 aprovechando el pinchazo del Borussia Dortmund este sábado. Los de Vincent Kompany culminan su semana mágica tras eliminar al Real Madrid en cuartos de final de la Champions League con un nuevo título que aumenta su intratable dominio en Alemania desde que en 1963 se implantara el formato actual.

Desde entonces, ya fuera en la RFA o en una Alemania unida tras la reunificación, el conjunto de Baviera ha logrado 34 títulos de 63, más de la mitad, con los dos 'Borussias', el Dortmund y el Monchengladbach (todos ellos en los años 70) como sus más inmediatos perseguidores con cinco entorchados. Este dominio ha terminado de explotar en los últimos años ya que, tras los dos títulos consecutivos de los amarillos en 2011 y 2012 con los Klopp, Lewandowski, Götze y compañía, suman 13 de los últimos 14.

Sólo el Bayer Leverkusen con Xabi Alonso a los mandos en 2024 se animó a romper este monopolio del Bayern en Alemania. Este poderío ha acabado incluso con el 'gafe' de Harry Kane, que no había logrado ganar ni un solo título en su carrera hasta que llegó a Múnich, donde ya suma dos Bundesligas y una Supercopa.

Este domingo, en el partido decisivo, el Bayern superó al cuarto clasificado, el Stuttgart, en un encuentro en el Allianz Arena en el que les valía incluso el empate al llegar ya como campeones virtuales. Chris Führich adelantó a los visitantes pero Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies y Harry Kane le dieron la vuelta al partido y Chema Andrés marcó el 4-2 definitivo cerca del final antes de la fiesta local.

Al Bayern de Múnich le queda el reto del triplete

Con la liga ya en el bolsillo, el equipo de Kompany buscará ahora el tercer triplete de su historia tras los logrados por Jupp Heynckes en 2013 y por Hansi Flick en 2020. Este próximo miércoles visitarán al Leverkusen en las semifinales de la DFB Pokal buscando la final de Berlín ante el Stuttgart o el Friburgo.

La otra prueba de fuego llegará en las semifinales de la Champions League, donde, tras eliminar al Real Madrid en cuartos, se las verán con el actual campeón, el PSG, con Atlético de Madrid y Arsenal por el otro lado del cuadro. La final de Budapest estará en juego con el duelo entre Luis Enrique y Kompany en una eliminatoria que, junto al Real Madrid-Manchester City, se ha convertido en uno de los clásicos europeos de los últimos años.

Tras la final de 2020 en Lisboa durante la época del COVID-19, que cayó del lado bávaro gracias a un tanto de Coman, ex de los parisinos, los dos clubes dominadores en sus respectivos países se han medido en otras seis ocasiones antes de esta Champions. En la 20/21, en cuartos, la eliminatoria cayó del lado galo mientras que los germanos se repusieron avanzando de ronda en los octavos de la 22/23. En la 24/25 fue el conjunto teutón el que venció por 1-0 en la fase de grupos y, en el pasado Mundial de Clubes, también se midieron con la victoria de los franceses en cuartos de final por 2-0.